REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMON PLANAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.-



Los Rastrojos, 29 de Octubre de 2025.

Años: 215° y 166°.-

EDICTO

SE HACE SABER:

Que ante este Tribunal cursa solicitud de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, presentada por la ciudadana Gisela Josefina Palma de Morón, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-7.318.733, debidamente asistida en este acto por los Angie Diaz y Ana Quiroz, inscritos en los I.P.S.A bajo los Nros. 161.704 y 264,458, en representación del ciudadano LUIS ALBERTO ANZOLA PALMA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-13.991.145, quien actúa, en su condición de hijo del De Cujus LUIS ALBERTO ANZOLA DUQUE (+), en la cual manifiesta se le declare ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO del De Cujus LUIS ALBERTO ANZOLA DUQUE (+), quien en vida era venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-4.387.023, quien falleció ab intestato, el día veintiún (21) de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020). En consecuencia se publica el presente EDICTO a fin de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el asunto concurra ante este Tribunal DENTRO DE DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia en autos de la consignación del mismo, a exponer lo que crea conveniente.-

El Juez

Yonathan José Pérez Martínez.

El Secretario

José Alexander Marquina Mendoza.

YJPM/jm/ig*.

Solicitud N° 4895-25.

Nota: El edicto deberá ser publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura, y destacándose mediante el uso del tipo de letra de imprenta denominado «negrita» los nombres de las partes y el motivo de la solicitud.