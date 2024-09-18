REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMON PLANAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Cabudare, 10 de noviembre de 2.025
Años: 215º y 166°
SOLICITUD N°: 4.556-25
EDICTO
SE HACE SABER:
Que ante este Tribunal cursa solicitud de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS formulada por la ciudadana MARIANGELA GIMENEZ MARTINEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N» V-31.366.259, actuando en su propio nombre y en representación de los ciudadanos ROSA VIRGINIA GIMENEZ MARTINEZ, ORIANA ANDREA GIMENEZ MARTINEZ, MARIA ALEJANDRA GIMENEZ GOYO Y ENDRY BRICEIDA MARTINEZ DAZA, venezolanos. mayores de edad titulares de las cedulas de identidad Nros. V. 22 273.008, V-27.436.568 V-18.430.402 y V. 10.637.442 respectivamente, debidamente asistida por los Abogados GILBERT DIAZ Y MARIBEL GUZMAN, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 37.812 y 207 991 respectivamente, quien solicita se les declare como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, del de cujus ASDRUBAL JOSE GIMENEZ, quien falleció ab intestato el 03 de septiembre de 2.025. En consecuencia se publica el presente EDICTO a fin de que cualquier persona que tenga interés directo y manifiesto en el asunte concurra ante este Tribunal DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia en autos de la publicación y consignación del mismo, a exponer lo que crea conveniente.
El Juez,
Abg. Juan Carlos Gallardo García
La Secretaria
Abg. Petra Yudith Mendoza
JCGG/ahv
Dirección del Tribunal: Centro Comercial El Palmar, locales 2-3, 2º piso, Cabudare Municipio Palavecino. Edo Lara.