REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, veintisiete (27) de Octubre de dos mil veinticinco (2025)

215º y 166º

ASUNTO: KP02-V-2025-002054

CARTEL

SE HACE SABER

Al ciudadano CARLOS EDUARDO FERRER APOLINAR, venezolano. mayor de edad titular de las cédula de identidad N° V-13.114.457

, de este domicilio, que en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentada en su contra por la Sociedad Mercantil OXINITRO, C.A, por medio de su apoderado Judicial la abogada EDILMAR: ROSANNY MENDOZA CARRASCO, inscrita en el IPSA bajo el N° 140.881, que este tribunal por auto de esta misma fecha, se ordenó su citación por carteles de conformidad con el articulo 223 el Código de Procedimiento Civil y en tal sentido una vez conste en autos la publicación del presente cartel en los Diarios «La Prensa» y «El Informador de esta ciudad, los cuales deben ser publicados en letra no menor de ocho puntos con intervalo de tres días entre uno y otro y su fijación en su domicilio, a fines de que comparezca a darse por citado en el término de QUINCE (15) DIAS DE DESPACHO, por ante este Juzgado ubicado en la siguiente dirección: Carrera 17 entre calles 24 y 25. Edificio Nacional, 2 piso, oficinas 65 y 66, Barquisimeto, Estado Lara, en horario comprendido entre las 8:30 am. y 3:30 p.m., con la advertencia que si no comparecen en ese lapso se les designara defensor Ad-Litem con quien se entenderá sus citaciones y demás trámites del juicio.

El Juez Provisorio,

Abg. Daniel Escalona Otero

El Secretario Suplente

Abg. Gustavo Adrián Gómez Albarrán

DEO/GAGA/vope