CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO LARA.

Barquisimeto, 29 de Octubre de 2025

Años: 215° y 166°.

ASUNTO: KP02-V-2024-001757

SE HACE SABER:

Al ciudadano MARCIAL BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-5.109.842, en su condición de Secretario de Finanzas de la ASOCIACIÓN CIVIL DE CONDUCTORES UNIÓN OCCIDENTE, inscrita en el Registro Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 10 de Noviembre de 1978, bajo el N°8, tomo 7, protocolo primero, modificados sus estatutos según acta de asamblea debidamente inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha 10 de Noviembre de 1989, bajo el N° 12, tomo 10, protocolo primero, RIF N° J-085293876, por motivo de RENDICIÓN DE CUENTAS, instaurada por la ciudadana KARINA DEL VALLE SANCHEZ PINEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.268.201, que por auto de esta misma fecha se ordenó su citación mediante Cartel de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud deberá comparecer por ante este Tribunal, dentro de los QUINCE 15 DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES, a la fijación y publicación por los diarios El Impulso y El Informador, con intervalos de tres (3) días entre uno y otro, y consignación en el expediente que de dichas publicaciones se haga cuyo lapso comenzará a computarse al día siguiente de la última consignación en autos a objeto de darse por citado en relación a la demanda planteada, se le advierte de no comparecer en el plazo señalado se le nombrará un defensor ad-litem, con quien se la entenderá la citación y demás tramites del proceso.-

La Juez Provisorio,

Abg. Arvenis Soiree Pinto Noguera.

La Secretaria Suplente,

Abg. Nailee Castillo.

Nota: Dicho cartel debe ser publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura en tamaño no menor de 8 puntos y destacándose mediante el uso del tipo de letra de Imprenta denominada negrita, los nombres de las partes y el motivo del Juicio.

ASPN/NC/Apc