REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

215º y 166°

ASUNTO: KP02-V-2025-000800

EDICTO

SE HACE SABER:

y A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la causante MARIA TERESA NICOLASA BETANCOURTH DE LÓPEZ (†) que en vida fuera venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N°V.-5.939.127, quien falleció en fecha 16/11/2018; que por ante este Tribunal los ciudadanos YESIKA ELIZABETH LÓPEZ DE LAGO, MARGARETH LISBETH LÓPEZ GONZALEZ, OLYMAR NASSETH LÓPEZ GONZALEZ, CAROLINA LISETH LOPEZ GONZALEZ Y VICTOR ORLANDO LÓPEZ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-10.760.751, V-10.764.618, V-13.346.786, V-12.943.271 V-16.441.179, respectivamente a través de sus apoderados judiciales abogados YILLI KARINA ALVAREZ BARRIOS Y LUIS MOGOLLON CASTILLO, inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 104.087 y 83.515, interpuso demanda por la NULIDAD DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONDOMINIO, contra la ciudadana MARIA TERESA NICOLASA BETANCOURTH DE LÓPEZ, (de cujus) en la persona de su única heredera ciudadana ANA ELIZABETH LÓPEZ BETANCOURTH venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-22.261.114, y por auto de esta misma fecha de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, ordenó publicar el presente edicto a los sucesores desconocidos, el cual deberá ser publicado en los diarios «LA PRENSA» y «EL INFORMADOR», a fin de que concurran a este Tribunal a darse por citados en un término de sesenta (60) días continuos, una vez conste en autos la publicación, consignación y fijación del último de los edictos en el presente expediente y expongan lo que consideren conveniente.

Se les advierte que si no comparecen en el término antes señalado, se les nombrará Defensor judicial a los desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás trámites legales del juicio. Publíquese en letra no menor de 8 puntos.

LA JUEZ,

ABG, DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO

Publíquese en letra no menor de 8 puntos.

DPB//Ife//Nathaly