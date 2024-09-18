Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

La gestión de partidas de nacimiento de forma digital fue habilitada para ciudadanos que se encuentren dentro o fuera de Venezuela, informó el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)

Según el organismo se trata de una forma de agilizar los trámites de los venezolanos. Asimismo, calificó la iniciativa como un paso a la modernización del sistema público.

Esta partida de nacimiento digital es compatible con la Apostilla de La Haya, lo que permite que sea un documento válido para trámites internacionales, indicó Saren.

¿Cómo solicitar la partida de nacimiento digital?

Los venezolanos que deseen emitir de forma digital una partida de nacimiento, deben seguir las siguientes instrucciones:

-Ingresar al portal oficial www.saren.gob.ve

-Crear una cuenta en la plataforma

-Seleccionar la opción “Registro Principal” y luego “Copias Certificadas”.

-Completar los datos requeridos y adjuntar la cédula de identidad y la partida de nacimiento escaneadas.

Luego de esto, el sistema le indicará que debe realizar la legalización del documento. Para hacerlo, debe realizar un pago a través del Banco de Venezuela.

Al concluir estos pasos, el solicitante podrá disponer de su partida de nacimiento digital.

En lo que va de 2025, el Saren anunció otras modificaciones en su sistema. Entre ellas, destaca la simplificación de los traspasos de viviendas a través de una nueva herramienta online.

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

WhatsApp no funciona a nivel mundial

Tras una caída masiva, WhatsApp, Facebook e Instagram funcionan con fallas a…