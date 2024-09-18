La gestión de partidas de nacimiento de forma digital fue habilitada para ciudadanos que se encuentren dentro o fuera de Venezuela, informó el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)

Según el organismo se trata de una forma de agilizar los trámites de los venezolanos. Asimismo, calificó la iniciativa como un paso a la modernización del sistema público.

Esta partida de nacimiento digital es compatible con la Apostilla de La Haya, lo que permite que sea un documento válido para trámites internacionales, indicó Saren.

¿Cómo solicitar la partida de nacimiento digital?

Los venezolanos que deseen emitir de forma digital una partida de nacimiento, deben seguir las siguientes instrucciones:

-Ingresar al portal oficial www.saren.gob.ve

-Crear una cuenta en la plataforma

-Seleccionar la opción “Registro Principal” y luego “Copias Certificadas”.

-Completar los datos requeridos y adjuntar la cédula de identidad y la partida de nacimiento escaneadas.

Luego de esto, el sistema le indicará que debe realizar la legalización del documento. Para hacerlo, debe realizar un pago a través del Banco de Venezuela.

Al concluir estos pasos, el solicitante podrá disponer de su partida de nacimiento digital.

En lo que va de 2025, el Saren anunció otras modificaciones en su sistema. Entre ellas, destaca la simplificación de los traspasos de viviendas a través de una nueva herramienta online.