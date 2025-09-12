Una de las formas en que promovemos el control del usuario es a través de nuestro poderoso conjunto
La IA en tu teléfono es una gran ventaja, pero ¿están seguros tus datos?
Entornointeligente.com/ La protección de información personal es la base de Galaxy AI de Samsung y gracias a la
creciente lista de funciones de IA los smartphones, junto con opciones avanzadas de
configuración, es posible tener la seguridad y privacidad que necesitas
Venezuela, septiembre de 2025 – – La tecnología evoluciona a gran velocidad, volviéndose más
inteligente cada segundo. Estos avances rápidos dieron vida a Galaxy AI, desbloqueando nuevos
niveles de productividad, creatividad y comunicación. Pero a medida que la IA móvil se vuelve más
capaz, también surgen nuevas preocupaciones sobre la privacidad y el control.
Samsung está abordando ambos aspectos de dos maneras clave: diseñando experiencias Galaxy AI con
protecciones integradas que resguardan los datos del usuario desde la base, y aplicando IA para reforzar
la seguridad y la privacidad móvil. Aunque ambos enfoques son esenciales, construir una IA que maneje
los datos de manera responsable sigue siendo la prioridad más urgente. La transparencia y la elección
son los principios que guían este trabajo.
Aquí entran en juego los ajustes de privacidad de Galaxy, intuitivos y fáciles de usar, que te ayudan a
comprender qué datos se utilizan en el procesamiento de IA, cómo se manejan y cómo puedes
controlarlos. Estas protecciones te dan el poder de establecer tus propias reglas para tu experiencia
móvil — y mantenerte seguro mientras lo haces.
Ajustes avanzados para una IA avanzada
Esta libertad de elección se aplica a las experiencias Galaxy AI. Como la IA forma parte creciente de lo
que hacemos, es natural querer más control sobre cómo se utilizan tus datos personales en relación con
ella. Aquí aparecen las protecciones de privacidad de Galaxy AI: un conjunto de políticas y medidas
que van más allá para garantizar que estés informado y protegido al aprovechar Galaxy AI.
Una de las formas en que promovemos el control del usuario es a través de nuestro poderoso conjunto
de herramientas de IA que pueden operar en el propio dispositivo, manteniendo tus datos seguros en
tus manos. Ya sea utilizando herramientas de comunicación como Live Translate e Interpreter para
superar barreras de idioma, o herramientas de edición como Audio Eraser 1 para ampliar los límites de la
1 Los resultados pueden variar según el video, dependiendo de los sonidos presentes. Se requiere inicio de sesión en una Cuenta<br />
Samsung. Se pueden detectar ciertos tipos de sonido, como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruidos. La detección
creatividad, la información permanece dentro de tu smartphone . Estas funciones ofrecen una experiencia
móvil segura y ágil, ejecutada directamente en tu dispositivo — trabajando junto con las protecciones de
privacidad de Galaxy AI para darte mayor visibilidad y control sobre tus datos.
Desde el lanzamiento de Galaxy AI, nuestra visión ha estado guiada por un compromiso con la apertura
y la libertad de elección del usuario . Por eso adoptamos un enfoque híbrido, presentando una potente
combinación de IA en el dispositivo y en la nube. Esto asegura una usabilidad fluida y permite que los
usuarios aprovechen todo el poder de la IA incluso en las tareas más complejas. Funciones avanzadas
como Generative Edit 2 ofrecen capacidades en el dispositivo, pero también recurren a la IA en la nube
cuando se requieren ediciones más intensivas.
Con Galaxy, todas las experiencias de IA están diseñadas teniendo en cuenta tu privacidad — incluso
aquellas que utilizan servidores remotos. No importa qué función o ajustes elijas, los datos personales
nunca se almacenan a largo plazo ni se utilizan para entrenar IA — ya sea procesados en el dispositivo o
en la nube. Además, con los Ajustes de Inteligencia Avanzada 3 , gestionar tu privacidad es tan simple
como tocar un botón. Incluso puedes decidir cómo se procesará tu información personal, incluyendo la
opción de desactivar el procesamiento en línea para funciones de IA.
La privacidad es la base de Galaxy AI y, gracias a nuestra creciente lista de funciones de IA en el
dispositivo, junto con opciones avanzadas de configuración, también lo es el control del usuario .
Controles intuitivos para mayor visibilidad
Además de las funciones con IA, es fundamental que la selección de ajustes de privacidad sea sencilla e
intuitiva, sin importar la experiencia móvil que elijas. El panel de Seguridad y Privacidad de Galaxy
brinda control total sobre tus datos , incluyendo quién los ve y cómo se utilizan, con una interfaz simple y
confiable. Puedes hacerlo todo: desde ver y actualizar permisos de aplicaciones, controles y funciones
de intercambio de datos, hasta identificar qué información podría estar en riesgo a través de íconos
intuitivos de estado de seguridad.
Con la función Permission Usage, incluso puedes llevar un registro de qué aplicaciones han accedido
recientemente a tus datos. Este nivel de visibilidad “tras bambalinas” en los ajustes es exclusivo de
Galaxy, lo que facilita más que nunca comprender cómo todas las experiencias Galaxy están protegidas
y diseñadas para funcionar de acuerdo con tus preferencias.
real de sonido puede variar según la fuente de audio y las condiciones del video. La precisión de los resultados no está
garantizada.
2 La función Generative Edit para Photo Assist requiere conexión a la red e inicio de sesión en una Cuenta Samsung. La edición
con Generative Edit puede dar como resultado una foto redimensionada. Una marca de agua visible se superpone en la imagen
final al guardarla, con el fin de indicar que la imagen fue generada por IA. La precisión y la confiabilidad del resultado generado
no están garantizadas.
3 La disponibilidad puede variar según el modelo de dispositivo, el sistema operativo y/o el mercado.
Otro pilar de los ajustes de privacidad de Galaxy es el Auto Blocker, una función esencial que te permite
proteger tus dispositivos móviles sin sacrificar la usabilidad. Auto Blocker protege tu dispositivo
verificando malware y otras amenazas, mientras bloquea actividades maliciosas. También impide
instalaciones no autorizadas de aplicaciones, bloquea comandos y actualizaciones vía USB, y reduce
ataques invisibles con Message Guard.
Para quienes buscan una defensa aún más sólida contra las amenazas cibernéticas actuales, la función
Maximum Restrictions 4 ofrece un conjunto adicional de protecciones. Estas medidas agregadas brindan
una capa extra de control al usuario, permitiendo bloquear el servicio 2G y evitar que los datos sean
interceptados en redes inseguras. También previenen la reconexión automática e involuntaria a ciertas
redes Wi-Fi que podrían ser menos seguras.
Con la protección de Samsung Knox y ajustes de privacidad fáciles de entender, tú tienes el poder de
decidir cómo se manejan tus datos — ya sea compartidos o mantenidos exclusivamente en el
dispositivo.
Mirando hacia el futuro, Samsung continuará avanzando en tecnologías de seguridad potenciadas por IA
para hacer que las protecciones de privacidad sean más inteligentes, adaptativas e integradas. Y a
medida que la IA siga evolucionando, Samsung mantiene su compromiso de construir experiencias
seguras basadas en transparencia y elección — ahora y en el futuro.
#####
Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez