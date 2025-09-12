Una de las formas en que promovemos el control del usuario es a través de nuestro poderoso conjunto

Entornointeligente.com/ La protección de información personal es la base de Galaxy AI de Samsung y gracias a la

creciente lista de funciones de IA los smartphones, junto con opciones avanzadas de

configuración, es posible tener la seguridad y privacidad que necesitas

Venezuela, septiembre de 2025 – – La tecnología evoluciona a gran velocidad, volviéndose más

inteligente cada segundo. Estos avances rápidos dieron vida a Galaxy AI, desbloqueando nuevos

niveles de productividad, creatividad y comunicación. Pero a medida que la IA móvil se vuelve más

capaz, también surgen nuevas preocupaciones sobre la privacidad y el control.

Samsung está abordando ambos aspectos de dos maneras clave: diseñando experiencias Galaxy AI con

protecciones integradas que resguardan los datos del usuario desde la base, y aplicando IA para reforzar

la seguridad y la privacidad móvil. Aunque ambos enfoques son esenciales, construir una IA que maneje

los datos de manera responsable sigue siendo la prioridad más urgente. La transparencia y la elección

son los principios que guían este trabajo.

Aquí entran en juego los ajustes de privacidad de Galaxy, intuitivos y fáciles de usar, que te ayudan a

comprender qué datos se utilizan en el procesamiento de IA, cómo se manejan y cómo puedes

controlarlos. Estas protecciones te dan el poder de establecer tus propias reglas para tu experiencia

móvil — y mantenerte seguro mientras lo haces.

Ajustes avanzados para una IA avanzada

Esta libertad de elección se aplica a las experiencias Galaxy AI. Como la IA forma parte creciente de lo

que hacemos, es natural querer más control sobre cómo se utilizan tus datos personales en relación con

ella. Aquí aparecen las protecciones de privacidad de Galaxy AI: un conjunto de políticas y medidas

que van más allá para garantizar que estés informado y protegido al aprovechar Galaxy AI.

Una de las formas en que promovemos el control del usuario es a través de nuestro poderoso conjunto

de herramientas de IA que pueden operar en el propio dispositivo, manteniendo tus datos seguros en

tus manos. Ya sea utilizando herramientas de comunicación como Live Translate e Interpreter para

superar barreras de idioma, o herramientas de edición como Audio Eraser 1 para ampliar los límites de la

1 Los resultados pueden variar según el video, dependiendo de los sonidos presentes. Se requiere inicio de sesión en una Cuenta<br />

Samsung. Se pueden detectar ciertos tipos de sonido, como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruidos. La detección

creatividad, la información permanece dentro de tu smartphone . Estas funciones ofrecen una experiencia

móvil segura y ágil, ejecutada directamente en tu dispositivo — trabajando junto con las protecciones de

privacidad de Galaxy AI para darte mayor visibilidad y control sobre tus datos.

Desde el lanzamiento de Galaxy AI, nuestra visión ha estado guiada por un compromiso con la apertura

y la libertad de elección del usuario . Por eso adoptamos un enfoque híbrido, presentando una potente

combinación de IA en el dispositivo y en la nube. Esto asegura una usabilidad fluida y permite que los

usuarios aprovechen todo el poder de la IA incluso en las tareas más complejas. Funciones avanzadas

como Generative Edit 2 ofrecen capacidades en el dispositivo, pero también recurren a la IA en la nube

cuando se requieren ediciones más intensivas.

Con Galaxy, todas las experiencias de IA están diseñadas teniendo en cuenta tu privacidad — incluso

aquellas que utilizan servidores remotos. No importa qué función o ajustes elijas, los datos personales

nunca se almacenan a largo plazo ni se utilizan para entrenar IA — ya sea procesados en el dispositivo o

en la nube. Además, con los Ajustes de Inteligencia Avanzada 3 , gestionar tu privacidad es tan simple

como tocar un botón. Incluso puedes decidir cómo se procesará tu información personal, incluyendo la

opción de desactivar el procesamiento en línea para funciones de IA.

La privacidad es la base de Galaxy AI y, gracias a nuestra creciente lista de funciones de IA en el

dispositivo, junto con opciones avanzadas de configuración, también lo es el control del usuario .

Controles intuitivos para mayor visibilidad

Además de las funciones con IA, es fundamental que la selección de ajustes de privacidad sea sencilla e

intuitiva, sin importar la experiencia móvil que elijas. El panel de Seguridad y Privacidad de Galaxy

brinda control total sobre tus datos , incluyendo quién los ve y cómo se utilizan, con una interfaz simple y

confiable. Puedes hacerlo todo: desde ver y actualizar permisos de aplicaciones, controles y funciones

de intercambio de datos, hasta identificar qué información podría estar en riesgo a través de íconos

intuitivos de estado de seguridad.

Con la función Permission Usage, incluso puedes llevar un registro de qué aplicaciones han accedido

recientemente a tus datos. Este nivel de visibilidad “tras bambalinas” en los ajustes es exclusivo de

Galaxy, lo que facilita más que nunca comprender cómo todas las experiencias Galaxy están protegidas

y diseñadas para funcionar de acuerdo con tus preferencias.

real de sonido puede variar según la fuente de audio y las condiciones del video. La precisión de los resultados no está

garantizada.

2 La función Generative Edit para Photo Assist requiere conexión a la red e inicio de sesión en una Cuenta Samsung. La edición

con Generative Edit puede dar como resultado una foto redimensionada. Una marca de agua visible se superpone en la imagen

final al guardarla, con el fin de indicar que la imagen fue generada por IA. La precisión y la confiabilidad del resultado generado

no están garantizadas.

3 La disponibilidad puede variar según el modelo de dispositivo, el sistema operativo y/o el mercado.

Otro pilar de los ajustes de privacidad de Galaxy es el Auto Blocker, una función esencial que te permite

proteger tus dispositivos móviles sin sacrificar la usabilidad. Auto Blocker protege tu dispositivo

verificando malware y otras amenazas, mientras bloquea actividades maliciosas. También impide

instalaciones no autorizadas de aplicaciones, bloquea comandos y actualizaciones vía USB, y reduce

ataques invisibles con Message Guard.

Para quienes buscan una defensa aún más sólida contra las amenazas cibernéticas actuales, la función

Maximum Restrictions 4 ofrece un conjunto adicional de protecciones. Estas medidas agregadas brindan

una capa extra de control al usuario, permitiendo bloquear el servicio 2G y evitar que los datos sean

interceptados en redes inseguras. También previenen la reconexión automática e involuntaria a ciertas

redes Wi-Fi que podrían ser menos seguras.

Con la protección de Samsung Knox y ajustes de privacidad fáciles de entender, tú tienes el poder de

decidir cómo se manejan tus datos — ya sea compartidos o mantenidos exclusivamente en el

dispositivo.

Mirando hacia el futuro, Samsung continuará avanzando en tecnologías de seguridad potenciadas por IA

para hacer que las protecciones de privacidad sean más inteligentes, adaptativas e integradas. Y a

medida que la IA siga evolucionando, Samsung mantiene su compromiso de construir experiencias

seguras basadas en transparencia y elección — ahora y en el futuro.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está

redefiniendo los mundos de los televisores, de la señalización digital, de los smartphones, de los wearables, tabletas,

electrodomésticos, así como de los sistemas de red, la memoria, el LSI de sistemas y la fundición. Samsung también

está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea

productos innovadores para automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la

colaboración abierta con sus socios y la integración de la inteligencia artificial en toda su cartera, Samsung ofrece

una experiencia conectada inteligente y sin fisuras. Para conocer las últimas noticias, visita la sala de prensa de

Samsung en news.samsung.com.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

