SALSA ESCRITA, El periódico digital de la música afrolatina y caribeña, trae en su 14° edición, estos interesantes artículos:
- Valhalla Latin Tour «Concepto Musical Latino y Nórdico» (Pág 2)
- Ivette Llompart «La Voz Polifacética de Cuba» (Pág 3).
- Alberto Crespo y Bacheo, lanzan «Narci» junto a Carlos Santos (Pág 4).
- Tito Nieves anuncia nueva gira mundial (Pág 5).
- Don Perignon y La Puertorriqueña, estrenan «Clásico y Sabroso» (Pág 6).
- Héctor Olmo presenta «Quién dijo» (Pág 7)
- Steve Guash y Nueva Era, lanzan «Buscando la Verdad» (Pág 7)
- La Práctica del Son Cubano ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Pág 8)
- Rolando Escobar «Mr Salsa» se presenta como compositor. (Pág 8)
Cada mes, el periódico digital Salsa Escrita trae para los amantes de este género entrevistas, conciertos, eventos, anécdotas, curiosidades, léxico y efemérides salseras, programas radiales y televisivos, personajes ¡y mucho más!
El periódico digital Salsa Escrita cuenta con un staff de reconocidos comunicadores sociales en el ámbito salsero, quienes proyectarán a los protagonistas de nuestra música latina a nivel internacional, nacional y regional.
