El Oktoberfest de Paulaner está abierto los jueves y viernes desde las 20h y los sábados y domingos con doble pase, a las 13h y a las 20h.

Entornointeligente.com/ El Oktoberfest de Paulaner abre sus puertas en Madrid con música, gastronomía y tradición alemana

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se ha convertido en una gran carpa bávara hasta el 21 de septiembre, con entradas están disponibles para su compra.

El Oktoberfest de Paulaner está abierto los jueves y viernes desde las 20h y los sábados y domingos con doble pase, a las 13h y a las 20h.

Madrid ha estrenado el calendario del Oktoberfest de Paulaner en España, al que se sumarán Gijón y Barcelona como sedes oficiales con miles de asistentes previstos

Madrid, 12 de septiembre de 2025. El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío ha vuelto a vestirse de fiesta para acoger el Oktoberfest, la celebración alemana más esperada del año. Hasta el 21 de septiembre, recrea la esencia de las carpas de Múnich con la cerveza Paulaner, marca que forma parte del porfolio de HEINEKEN, como protagonista. Ubicado en pleno corazón de Madrid, el emblemático espacio madrileño se convierte en el gran punto de encuentro de la tradición bávara, con un horario pensado para que nadie se quede sin disfrutar: los jueves y viernes abre sus puertas a partir de las 20h, mientras que los sábados y domingos ofrece dos pases, a las 13h y a las 20h.

La capital se convierte en una auténtica fiesta en la que todo gira en torno a la cerveza y la diversión compartida. El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se llena de largas mesas donde amigos pueden reunirse para brindar, con camareros alrededor vestidos con los trajes tradicionales. Por otro lado, la gastronomía típica pone el contrapunto perfecto con pretzels recién horneados, salchichas y especialidades alemanas que acompañarán cada sorbo. El ambiente lo marcan las bandas o los DJs en directo, que no solo animan a bailar y cantar, sino que también son el telón de fondo de los concursos más esperados, desde los clásicos levantamientos de jarra hasta los juegos tradicionales que hacen del Oktoberfest una celebración irrepetible. Cada noche, la energía colectiva culminará en un grito unánime que resume el espíritu de la fiesta: ¡Prost!

Madrid es la primera ciudad en dar la bienvenida al Oktoberfest junto a Gijón, donde el Oktoberfest también tendrá lugar del 11 al 21 de septiembre. Días después, la cita se trasladará a Barcelona, del 2 al 19 de octubre, en la Plaza Universo de Fira Montjuïc, que se convertirá en uno de los grandes escenarios oficiales de la tradición bávara en España. De este modo, las tres ciudades se consolidan como las sedes oficiales del festival en el país.

Junto a ellas, la ruta cervecera se ampliará a otras localidades que también vivirán la experiencia del auténtico Oktoberfest: Valencia, del 12 al 28 de septiembre; Villajoyosa, del 18 al 28 de septiembre; Girona y Murcia, del 25 de septiembre al 5 de octubre; y Alicante, del 23 de octubre al 9 de noviembre. De esta forma, España se convierte en un mapa festivo en el que la cultura alemana viaja de norte a sur y de este a oeste, confirmando que el Oktoberfest ya forma parte del calendario cultural y lúdico del país.

Durante varios días, madrileños y visitantes podrán disfrutar de la cerveza Paulaner, presente en todas las citas del Oktoberfest en España como representante de la auténtica tradición muniquesa. Esta cerveza, considerada una de las seis oficiales de la gran fiesta de Baviera, se elabora en Múnich siguiendo la centenaria ley de pureza alemana, lo que garantiza un sabor genuino y una calidad reconocida en todo el mundo. Para más información sobre la edición madrileña y la adquisición de entradas, se recomienda consultar la página oficial de La Estación.

Además, si la espera hasta septiembre se hace larga, el Biergarten de Paulaner ofrece una alternativa en la terraza de Warehouse Madrid, un palacete del siglo XIX situado en la calle Lagasca 148, esquina con María de Molina. La entrada es libre hasta completar aforo y el espacio permanece abierto todos los días de 12:00 a 0:30 horas, ampliando el horario hasta la 1:30 los fines de semana.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también