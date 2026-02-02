En un encuentro con empresarios del sector petrolero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró el viernes 27Feb, su llamado a defender el desarrollo de los hidrocarburos “sin ningún tipo de tutelaje” y exigió a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico que afecta al país.

Rodríguez, acompañada de representantes de compañías como Repsol, Chevron, Shell y Maurel & Prom, instó a apostar por la “batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia y por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje”, describiendo la defensa de la industria como una labor compartida.

Destacó que Venezuela muestra señales de que existe “una agenda energética respetuosa, de cooperación y de trabajo efectivo” con Estados Unidos, haciendo referencia a la reciente visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y al ánimo y esfuerzo observado en trabajadores y empresarios del sector.

Además, insistió en que el cese definitivo de las sanciones es un reclamo del pueblo venezolano en su conjunto, y vinculó este pedido a procesos internos de encuentro nacional y convivencia democrática que busca impulsar el Gobierno.

«Ese es un pedir de Venezuela entera, de Venezuela toda, y por eso nosotros también como Gobierno estamos en un proceso de iniciativa para el encuentro nacional, para la convivencia democrática», dijo.