En la mañana del 27 de agosto de 2025, durante una misa en la escuela católica **Annunciation Catholic School** en Minneapolis, un hombre abrió fuego contra los presentes. El saldo es devastador: **dos niños muertos** (de 8 y 10 años) y **17 personas heridas**, de las cuales **14 son niños**. El autor del ataque, identificado como **Robin Westman**, de 23 años, falleció por una herida autoinfligida en el lugar.

([The Guardian][1])

### Detalles clave por fuente

* **Star Tribune / The Guardian**: El agresor disparó desde el exterior a través de las ventanas mientras los niños estaban en misa. Doce alumnos y dos adultos fueron trasladados a hospitales; algunos están en estado crítico.

([Star Tribune][2], [The Guardian][1], [Wikipedia][3])

* **Associated Press**: La tragedia ocurrió justo días después del inicio del curso escolar; la escuela aloja a estudiantes de preescolar hasta octavo grado. La policía confirmó que Westman actuó solo y no tenía antecedentes penales relevantes.

([AP News][4])

* **People.com**: El atacante utilizó un rifle, una escopeta y una pistola, disparando indiscriminadamente. Siete de los heridos están en estado crítico y varios requirieron cirugía.

([People.com][5])

* **Washington Post**: El tiroteo comenzó cerca de las 8:30 a.m. durante una misa escolar de bienvenida. La respuesta de la policía y autoridades federales fue inmediata; incluso el presidente Trump se comunicó con el gobernador Tim Walz.

([The Washington Post][6])

* **Wikipedia**: La escuela y la iglesia son parte de una comunidad con casi un siglo de historia y alrededor de 340 alumnos matriculados. El ataque, además, fue el segundo en masa ocurrido en Minneapolis en menos de 48 horas.

([Wikipedia][3])

—

* **Un ataque premeditado en un lugar sagrado**: El hecho de que ocurriera durante una misa escolar convierte el tiroteo en un acto profundamente traumático.

* **Víctimas inocentes**: La pérdida de dos niños y múltiples heridos refleja un impacto humano contundente.

* **Autor sin historial criminal visible**: Westman no había tenido procesos judiciales importantes, lo que complica las explicaciones sobre su motivación.

* **Respuesta institucional coordinada**: Hay movilización rápida de policías, hospitales, autoridades estatales y federales —incluyendo al presidente— en una tragedia de alto impacto público.

* **Patrones preocupantes**: Que este sea ya el segundo tiroteo en un centro educativo católico en dos días indica una escalada de violencia armada en la ciudad.

El caso exige un llamado urgente para repensar la protección de espacios sagrados, la salud mental y el control de armas en ambientes escolares, y refuerza la necesidad de acciones concretas más allá de las condolencias.

—

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/27/minneapolis-active-shooter-school?utm_source=chatgpt.com)

* [People.com](https://people.com/2-dead-17-injured-minneapolis-church-mass-shooting-11798577?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/nation/2025/08/27/minneapolis-shooting-annunciation-catholic-school/?utm_source=chatgpt.com)

