Riesgos al buscar servicios de streaming gratuitos como MagisTV

La búsqueda de opciones de streaming gratuitas puede exponerte a malware, robo de datos y

problemas legales. ESET Latinoamérica analiza MagisTV como uno de los ejemplos de estos riesgos.

Desde la pandemia, el uso de aplicaciones de streaming creció considerablemente, millones de personas

escuchan música en plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music, y ven películas y series en

servicios como Netflix, Amazon Prime o Apple TV. Sin embargo, también existen aplicaciones que

ofrecen contenido de audio y video de forma “gratuita”, lo cual puede resultar tentador para quienes

buscan evitar pagar suscripciones. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierten

que estas alternativas no solo pueden implicar problemas legales, sino también riesgos de seguridad,

especialmente en el caso de los llamados Set-Top Boxes, dispositivos que permiten acceder a contenido

sin suscripciones pagas y que, al no contar con controles adecuados, pueden exponer a los equipos a

malware y otras amenazas cibernéticas.

Según Statista, el streaming de audio ha superado más de 750 millones de usuarios de pago en diversas

plataformas y aplicaciones, mientras que el streaming de video acumula más de 155 millones de

suscriptores, en ambos casos hablando de cifras a nivel mundial.

Los riesgos que existen en las apps de streaming no oficiales incluyen que muchas de estas aplicaciones

no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a

dirigirse a sitios web alternos. Estos sitios suelen evitar los controles de calidad y seguridad que imponen

las tiendas oficiales, lo que los convierte en un terreno fértil para la distribución de software malicioso.

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y

críticos, en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda

la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas

diseñadas para robar información personal.”, advierte David Gonzalez Cuautle, Investigador de ESET<br />

Latinoamérica.

El uso de estas plataformas, según ESET, también implica un riesgo legal ya que retransmitir contenido

sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto

puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet o incluso en acciones

judiciales.

Magis TV: un ejemplo de los riesgos

Desde ESET se analizó como muestra y ejemplo, una aplicación que ha ido ganando popularidad en los

últimos meses, sobre todo en Argentina, Colombia y México. Se presenta como un medio para ver

series, películas y deportes en vivo sin pagar una suscripción mensual.

El análisis de la aplicación (APK) de Magis TV mostró que existen permisos críticos e invasivos que no

corresponden a una aplicación convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con malas

intenciones, retomando la clasificación de potencialmente indeseables (PUA).

ESET -Nota de Prensa

Entre los permisos que se solicitan al utilizar esta app se encuentran:

• android.permission.GET_TASKS: Permite que una aplicación recupere información sobre las

tareas que se ejecutan y puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información

privada sobre otras aplicaciones. Así un atacante podría obtener información confidencial sobre

el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones.

• android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS: Permite que la aplicación monte y

desmonte sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría causar

daños comprometiendo la seguridad del dispositivo.

• android.permission.POST_NOTIFICATIONS: Permite que una aplicación publique

notificaciones, lo que habilitaría el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

• android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: Un atacante podría acceder a fotos, videos,

documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, incluyendo información sensible, al

permitir la lectura desde el almacenamiento externo.

• android.permission.READ_MEDIA_AUDIO: Permite la lectura de archivos de audio desde el

almacenamiento externo. Esto permitiría acceder a grabaciones de voz, música y otros archivos

de audio guardados en el almacenamiento externo, incluyendo información sensible.

• android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES: Las aplicaciones maliciosas pueden usar

esto para intentar engañar a los usuarios y que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un

atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o

una aplicación útil.

• android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que una aplicación escriba en el

almacenamiento externo, lo que podría habilitar a un atacante a modificar o borrar archivos

importantes, inyectar malware en el almacenamiento externo o robar datos. Esto podría

resultar en la pérdida de datos, el compromiso del dispositivo o el robo de información

personal.

“Estos riesgos implican que el robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones

es teóricamente factible con los permisos antes mencionados. Esto se debe a la criticidad de los permisos

al momento de instalar la aplicación, puesto que pueden descargar e instalar otras herramientas o

aplicaciones capaces de rastrear la geolocalización, acceder a contenido multimedia como fotos, audios,

mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin el consentimiento del usuario.”, agrega Gonzalez<br />

Cuautle de ESET.

Otros riesgos de buscar streaming gratuito: SetTopBoxes<br />

Los Set-Top Boxes (STB), también conllevan el riesgo de ser la entrada a malware, ya que pueden ser

modificados o pirateados, en la mayoría de los casos e infectar la TV con malware de publicidad invasiva,

robo de datos, y acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

ESET -Nota de Prensa

ESET analiza una de las formas en que esto ocurre:

1. STB con software malicioso: si el dispositivo ha sido modificado para ejecutar apps piratas o

firmware no oficial, puede contener malware que afecte tanto al STB como a la TV (si tiene un

sistema operativo vulnerable, como Android TV customizado).

2. Apps maliciosas: si se instalan aplicaciones de fuentes no confiables en el STB o la TV, estas pueden

contener spyware, troyanos o infostealers.

3. Red compartida: si el STB infectado está en la misma red WiFi que la TV, un malware avanzado

podría propagarse a otros dispositivos conectados.

4. USB infectado: algunas STB modificadas requieren instalar archivos desde una memoria USB, lo que

puede ser un vector de infección.

“Instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo

sea comprometido y usado como medio para propagar malware. Lo mismo ocurre con algunos

dispositivos de. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de

plata su información solo por evitar pagar una suscripción.”, concluye David González Cuautle de ESET<br />

Latinoamérica.

Para saber más sobre seguridad informática visite el portal corporativo de ESET:

https://www.welivesecurity.com/es/seguridad-digital/streaming-riesgos-aplicaciones-gratuitas/

Por otro lado, ESET invita a conocer Conexión Segura, su podcast para saber qué está ocurriendo en el

mundo de la seguridad informática. Para escucharlo ingrese a:

https://open.spotify.com/show/0Q32tisjNy7eCYwUNHphcw

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

