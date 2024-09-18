Rick Scott sobre excarcelaciones condicionadas en Venezuela: «Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello demuestran que son incapaces de cooperación genuina»

«La llamada ‘liberación’ de Juan Pablo Guanipa y otros presos políticos bajo las condiciones del régimen o arresto domiciliario NO es libertad real», manifestó el senador republicano. «Estados Unidos los observa de cerca», advirtió

Rick Scott aseguró que estas medidas no representan una salida genuina para quienes han estado detenidos por razones políticas | Foto: Archivo

El senador republicano Rick Scott denunció este miércoles que la excarcelación de Juan Pablo Guanipa y de otros dirigentes opositores bajo ciertas restricciones o mediante arresto domiciliario no puede considerarse una libertad real.

A través de sus redes sociales, Scott aseguró que esas medidas no representan una salida genuina para quienes han estado detenidos por razones políticas, y subrayó que seguir sujetos a restricciones, limitaciones de movimiento y condiciones impuestas por el gobierno venezolano es, en esencia, “otra forma de prisión”.

«La llamada ‘liberación’ de Juan Pablo Guanipa y otros presos políticos bajo las condiciones del régimen o arresto domiciliario NO es libertad real», manifestó el funcionario.

En su publicación, el republicano dirigió sus críticas directamente a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, advirtiendo que las acciones de las autoridades venezolanas reflejan falta de voluntad para implementar un proceso de excarcelación transparente y sostenible.

«Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando que son incapaces de una cooperación genuina. Uno pensaría que ya habrían aprendido que @POTUS y @SecRubio no se andan con rodeos. Estados Unidos los observa de cerca», afirmó Scott.

Libertad condicionada de Guanipa refleja la fragilidad democrática

El caso de Juan Pablo Guanipa ha sido uno de los más emblemáticos de esta controvertida etapa. El dirigente opositor fue excarcelado el domingo después de pasar meses detenido, pero fue privado de libertad el mismo día y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario con prohibiciones de declarar públicamente y restricciones de movimiento, lo que ha generado críticas dentro y fuera de Venezuela.

La polémica sobre las excarcelaciones ha tenido repercusiones en Venezuela. Familiares de presos políticos y activistas han denunciado que la ley de amnistía aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional no incluye a todos los detenidos y no ofrece garantías para evitar detenciones bajo cargos políticos.

Las protestas frente al Parlamento y las vigilias de familiares de los detenidos han incrementado la presión sobre el gobierno interino para lograr liberaciones plenas y procesos judiciales transparentes.

Organizaciones de derechos humanos estiman que aunque se han registrado más de 400 excarcelaciones desde enero, muchas de estas liberaciones se han hecho bajo condiciones que limitan la libertad efectiva de los beneficiarios, y aún quedarían cientos de personas tras las rejas o bajo medidas restrictivas.