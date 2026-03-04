Reuters informa que EE. UU. está preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez, mientras que el subsecretario de Justicia niega la información

Por: Agencia Reuters-Redacción NTN24

Este martes 3 de marzo, la agencia de noticias Reuters informó que el gobierno de Donald Trump está construyendo silenciosamente un caso legal contra Delcy Rodríguez, incluyendo la preparación de un borrador de acusación penal, como una de varias herramientas que está utilizando para fortalecer su influencia sobre Caracas.

De acuerdo con Reuters, que basó su informe en lo dicho por cuatro personas familiarizadas con el asunto, los fiscales federales han preparado posibles cargos de corrupción y lavado de dinero.

Además – agregó la agencia – han comunicado a Rodríguez que corre el riesgo de ser procesada a menos que continúe cumpliendo con las demandas del presidente Trump tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 enero.

Sin embargo, tras la publicación de la agencia de noticias, Todd Blanche, subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, negó la información a través de un tajante mensaje en sus redes sociales. “Totalmente falso de Reuters. No entiendo cómo una noticia tan falsa llega a la publicación”.

En horas de la tarde de este martes, la agencia Reuters en su página web incluyó en la publicación que reveló esta noticia una aclaración: “Este podcast ha sido corregido para eliminar una referencia al respaldo del presidente Donald Trump a una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela”. Sin embargo, la agencia mantuvo la información sobre la preparación de una acusación contra Rodríguez.

“Mantenemos nuestra información de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela”, dijo Reuters en un comunicado.

Reuters detalló que no ha visto los cargos por escrito que se están preparando contra la nueva cabeza del régimen, pero insistió en que habló con cuatro personas informadas sobre el asunto.

“La agencia de noticias es la primera en informar sobre el proceso de elaboración del borrador de la acusación contra Rodríguez por presunto lavado de dinero y corrupción, del que, según las fuentes, Rodríguez había sido informado verbalmente“, resaltó el medio de comunicación.

Según Reuters, la Fiscalía de Estados Unidos en Miami está preparando el borrador de los cargos, según informaron las fuentes, añadiendo que el documento ha estado evolucionando en los últimos dos meses.

La investigación se centra en la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, según tres de las fuentes, y abarca actividades entre 2021 y 2025, según dos de ellas.

Finalmente, la agencia informó que además del borrador de la acusación, funcionarios estadounidenses le han presentado a Delcy Rodríguez una lista de al menos siete ex altos funcionarios del partido, sus allegados y sus familiares, que se busca que ella arreste o mantenga bajo custodia de Venezuela para su posible extradición, según cuatro fuentes. Información que fue reportada inicialmente por el diario español ABC.

En diálogo con NTN24, el abogado penalista y criminalista Zair Mundaray analizó el caso y afirmó que “lo que causaría extrañeza es que no estén avanzando en una investigación que pudiera terminar eventualmente en un indictment”.

Mundaray destacó que las sanciones de la OFAC al grupo empresarial venezolano, especialmente a PDVSA, detallan cómo estas entidades “han servido como plataforma de la corrupción transnacional y de grandes esquemas de lavado de activos”.

Según el experto, la posición de Delcy Rodríguez al frente del sector petrolero venezolano y su participación en mecanismos para burlar sanciones internacionales, “absolutamente revestidos de ilegalidad”, hacen difícil que no esté involucrada en “esquemas muy graves de lavado de activos”.