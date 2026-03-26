Reuters: equipo de Exxon Mobil llega a Venezuela para evaluar recursos e instalaciones energéticas

La misión, según el director de exploración de la compañía, tiene dos propósitos esenciales: primero, obtener una valoración clara del “estado del recurso existente”; y segundo, comprender en detalle el nivel de deterioro de la infraestructura sobre el terreno

El ejecutivo subrayó que, aunque existen opciones a corto plazo para aumentar la producción gradualmente, la reconstrucción integral del sector requeriría una inversión colosal | Foto Archivo

Un grupo técnico de Exxon Mobil se encuentra esta semana en Venezuela inspeccionando de primera mano las reservas y la infraestructura de petróleo y gas del país, informó el director de exploración y producción de la compañía, Dan Ammann, durante la conferencia CERAWeek by S&P Global en Houston.

Este movimiento ocurre en un contexto de creciente atención internacional hacia los activos energéticos venezolanos luego de años de inactividad de las grandes petroleras estadounidenses en la región. Venezuela, que alguna vez fue protagonista destacado en la producción mundial de crudo, ha visto cómo su industria se ha debilitado por la falta de inversión sostenida.

De acuerdo con Reuters, Ammann explicó que el propósito principal de esta misión es tener una evaluación clara “del estado del recurso existente” y, de manera aún más crítica, entender “cuál es el estado de la infraestructura sobre el terreno”. Aunque existen opciones a corto plazo que podrían aumentar gradualmente la producción, el ejecutivo señaló que una reconstrucción profunda del sector petrolero requeriría un período prolongado y una inversión colosal, posiblemente en el orden de cientos de miles de millones de dólares.

Falta de protecciones

En enero, el director general de Exxon, Darren Woods, expresó que Venezuela no ofrecía las condiciones necesarias para atraer inversiones “sin protecciones duraderas para las nuevas inversiones”, comentario que provocó reacciones políticas en Estados Unidos. Exxon decidió abandonar sus operaciones en el país en 2007, luego de que sus activos fueron expropiados por el gobierno venezolano.

La industria petrolera venezolana, que en su mejor momento llegó a producir alrededor de tres millones de barriles diarios de crudo, ha registrado una caída significativa en producción debido al deterioro de sus instalaciones y al prolongado desinterés de capitales externos en las últimas décadas.