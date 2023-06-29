Una nueva semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se inició este martes 11 de noviembre de 2025, y, por lo tanto, es importante repasar cómo quedaron los resultados en las distintas plaza recuerda el portal “Meridiano”..

Lo primero a destacar es que solamente se efectuaron tres enfrentamientos, motivado a la reprogramación del desafío entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara.

Sin embargo, eso no afectó a la intensidad de esta jornada.

ÁGUILAS BLANQUEAN A TIGRES

Rindiéndole un merecido homenaje al legendario Luis Aparicio “El Grande de Maracaibo”, las Águilas blanquearon a los Tigres de Aragua, con pizarra de 2 carreras por 0, en la capital zuliana.

Tigres 0-2 Águilas.

MAGALLANES CUMPLE ANTE TIBURONES

Otro equipo que le propinó arepas a su rival, fueron los Navegantes del Magallanes, quienes doblegaron a los Tiburones de La Guaira, 4 carreras por 0, con una gran combinación entre pitcheo y ofensiva.

Tiburones 0-4 Magallanes.

BRAVOS EMPIEZAN BIEN LA SEMANA

En el último encuentro de la jornada, los Bravos de Margarita también hicieron respetar la casa, para imponerse cómodamente a los Caribes de Anzoátegui y así acercarse nuevamente a los primeros lugares.

Caribes 2-7 Bravos.

JUEGOS PARA ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Llegó el «ombligo» (miércoles) de semana, y, con él, una nueva jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en la que es bueno conocer qué equipos se enfrentarán, para que apoyes a tu favorito.

Es importante mencionar que en este miércoles 12 de noviembre se repetirán los mismos choques que tuvieron lugar ayer; solamente en uno de ellos cambiará la sede, y que nuevamente descansarán tanto los Leones del Caracas como los Cardenales de Lara.

Juegos:

– Navegantes del Magallanes (Júnior Guerra) vs. Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00 pm., en el Estadio Universitario.

– Tigres de Aragua (Richard Gallardo) vs. Águilas del Zulia (Ethan Lindow) 7:00 pm., en el estadio “Luis Aparicio El Grande”.

– Caribes de Anzoátegui (Carlos Marcano) vs. Bravos de Margarita (Melvi Acosta) 7:00 pm., en el stadio Nueva Esparta (RG).