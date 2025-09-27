Tres de los productos más emblemáticos de RENATA, sus rellenitas, wafer y mezclas se unen para llenar de placer, dulzura y diversión cada momento compartido con la familia y amigos.

RENATA celebra la vida con sabor y alegría a través de su nueva campaña

¡La Felicidad Se Ve Así!

Tres de los productos más emblemáticos de RENATA, sus rellenitas, wafer y mezclas se unen para llenar de placer, dulzura y diversión cada momento compartido con la familia y amigos.

Renata presenta con entusiasmo el lanzamiento de su nueva campaña “La Felicidad se ve Así”, una invitación a disfrutar la vida con sabor, alegría y diversión. Esta propuesta no solo resalta que los momentos felices pueden adoptar muchas formas, sino que también nos recuerda que estos instantes son aún más especiales cuando vienen acompañados de ricos sabores, ideales para compartir con amigos y familiares; porque la felicidad incluye RENATA.

En este emocionante lanzamiento, la marca más divertida de Venezuela reúne tres de sus productos más queridos por el público: Las Redonditas rellenitas, galletas únicas en el mercado que ofrecen una experiencia de doble chocolate que también puedes disfrutarlas con crema de vainilla y fresa; las crujientes Wafer con cuatro capas de sabor y rellenos de vainilla, brigadeiro, chocolate, limón y fresa; y no podemos olvidarnos de las mezclas para tortas que hacen que hornear sea una experiencia mágica, tienen todo para que queden irresistiblemente ricas y esponjosas desde el primer intento, con deliciosos sabores de coco, vainilla, brownie, naranja, piña, zanahoria, limón y brigadeiro.

Bajo el lema de esta campaña, “La Felicidad se ve Así”, RENATA invita a todos a celebrar la vida en cada uno de sus pequeños detalles. Desde una sencilla merienda hasta esas ocasiones especiales que llenan el corazón de alegría, convirtiendo cada bocado en una razón para compartir, crear y recordar porque, la felicidad se ve de diferentes formas, ¡Así como una Redondita Rellenita de Renata; Así como una crujiente Wafer, y Así como una rica y esponjosa torta de Renata. ¡Así, Así y Así y todas son de Renata!

En un tono cercano y festivo, ya se encuentra en marcha la propuesta creativa que se hace sentir en cada rincón de Venezuela, la invitación de la marca a través de las principales plataformas de difusión tanto digitales como tradicionales, es celebrar que la felicidad no solo se siente, sino que también se comparte, se saborea y se vive en cada instante. En RENATA, cada momento se transforma en una oportunidad para crear recuerdos, acercarnos con quienes amamos y celebrar con sabor, color y buena compañía. Al final del día, lo que realmente importa es crear recuerdos, reír sin medida y saborear cada instante. Porque la vida, al igual que sus deliciosos productos, está llena de sabor, alegría y amor, Renata te acompaña.

“La felicidad se ve, se disfruta y se comparte: así, así y así, Renata la hace inolvidable para todos.”

Conoce la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=6XnxoaNJo1o

Conoce más de RENATA a través de: https://www.instagram.com/productosrenata/

