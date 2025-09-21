“Hoy, con orgullo, podemos decir que Econexia es la comunidad empresarial

digital más influyente del país. Más de 12.600 empresas activas, distribuidas en

seis ecosistemas estratégicos: moda y confección, estilo de vida y consumo,

turismo, agroindustria y alimentos, industrias creativas y culturales, y construcción

y medio ambiente, dan cuenta del impacto que esta plataforma tiene en el tejido

empresarial colombiano”, expresó Diego Laverde, jefe de proyecto de

Econexia.

? La vitrina virtual de Econexia se convierte en la opción perfecta para

encontrar detalles significativos para esta época tan especial.

? En sus diferentes ecosistemas, los cibernautas podrán elegir el regalo

perfecto para esta fecha: desde fragancias, artesanías hechas a mano y

productos de belleza con ingredientes naturales, hasta joyería de autor.

Bogotá, septiembre de 2025. La temporada de Amor y Amistad está a la vuelta

de la esquina y la vitrina virtual de Econexia se ha preparado para esta

celebración. Por ello, si usted quiere encontrar el regalo ideal para sorprender a su

pareja y amigos, esta vitrina es su mejor aliada.

Hay miles de opciones, emprendimientos de diferentes lugares del país que

exhiben alternativas llenas de creatividad y, sobre todo, hechos 100 % por

colombianos.

Conozca los imperdibles en Econexia

? Para quienes buscan aromas únicos y con carácter, la marca Jean Pascal<br />

ofrece un perfume varonil, seco y amaderado, lleno de carácter y fuerza,

ideal para sorprender a esa persona especial. Con notas de madera, jazmín

y lavanda, se presenta en un elegante estuche que lo convierte en un

regalo sofisticado y memorable.

? El colectivo de emprendedores ‘Comunidades de Paz’ trae una propuesta

única. En su vitrina se pueden encontrar manillas en mostacilla

personalizadas, con palabras como Amor, Feliz…, hechas a

mano por una comunidad que ha convertido el arte en un camino de

sustento y esperanza. Estos accesorios son el detalle perfecto para

expresar afecto con un significado profundo.

Por último y para quienes buscan opciones de bienestar, son amantes de lo

natural y el autocuidado, llega el emprendimiento Lluvia de Ilona que ofrece

un kit de Body Butter y agua perfumada con notas enérgicas y un delicioso

aroma, que incluye aceite de Kahai™ para el cuidado de la piel. Es un regalo

ideal para transmitir cuidado y dedicación a los seres queridos.

Esto y más podrá encontrar el público en la vitrina de Econexia. Para más

información visité la página https://econexia.com/.

