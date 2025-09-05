EntornoInteligente.com/ En un operativo sin precedentes, autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 475 personas en una redada masiva llevada a cabo el 4 de septiembre de 2025 en una planta de fabricación de baterías de Hyundai-LG en Ellabell, Georgia. El operativo detuvo la construcción temporalmente y fue calificado como el mayor acción de cumplimiento en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), generando además repercusiones diplomáticas con Corea del Sur.

* **Según Associated Press**, la operación, liderada por HSI, se desarrolló tras una investigación de varios meses por supuestas prácticas ilegales de contratación. La mayoría de los detenidos eran ciudadanos surcoreanos con visados vencidos o sin autorización laboral. El gobierno de Corea del Sur expresó preocupación por el evento.

* **Noticias de Reuters** destacan que los arrestados trabajaban para contratistas, no directamente para Hyundai o LG. La redada paralizó un proyecto visto como clave en la revitalización industrial de Georgia. Dicha acción también podría tensar la relación comercial entre EE. UU. y Corea del Sur.

* **The Guardian** apunta que el operativo involucró a múltiples agencias como ICE, FBI, DEA e IRS, y afectó un plan de inversión de miles de millones en Georgia. Algunos reportes señalan que hasta 300 de los detenidos eran surcoreanos. Hyundai confirmó que los arrestados no eran empleados directos y que la producción de vehículos eléctricos no se vio afectada.

La redada representa la movilización más amplia contra inmigrantes en una sola ubicación en la historia reciente estadounidense. Reflexiona la tensión entre el impulso por reforzar la manufactura nacional y una política migratoria férrea, con efectos geopolíticos palpables. Además, plantea preocupaciones de derechos humanos, estabilidad laboral y el impacto sobre la confianza de inversionistas extranjeros.

Reacciones

* El gobierno de Corea del Sur demandó trato justo para sus ciudadanos y resaltó los riesgos que esta operación representa para futuras inversiones.

* Hyundai y LG Energy Solution aseguraron que ningún empleado directo fue detenido y se comprometieron a revisar sus prácticas con contratistas.

* La oposición política local calificó la redada como motivada políticamente, mientras que aliados del gobierno la presentaron como necesaria para defender empleos legales.

**Posibles escenarios futuros**

| Escenario | Descripción |

| —————————— | ——————————————————————————————– |

| **Revisión de protocolos** | Hyundai y LG revisan y refuerzan sus procesos de compliance con contratistas. |

| **Tensión diplomática** | Corea del Sur podría exigir compensaciones o garantías para su fuerza laboral e inversiones. |

| **Estancamiento constructivo** | La pausa en la planta podría demorar aún más la producción prevista de baterías. |

| **Debate nacional migratorio** | La redada aviva la discusión política sobre migración, empleo y seguridad en EE. UU. |

—

[1]: https://apnews.com/article/us-south-korea-ice-raid-georgia-hyundai-9394482c195664d7cc3db67ae998ac05?utm_source=chatgpt.com "475 people detained at immigration raid in[2]: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-immigration-agents-arrest-hundreds-raid-georgia-hyundai-plant-2025-09-05/?utm_source=chatgpt.com "US immigration agents arrest hundreds in raid at…"[3]: https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/05/immigration-ice-raid-hyundai-georgia?utm_source=chatgpt.com "At least 475 workers detained in majorraid at USfactory"