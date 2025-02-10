Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en

PREPARACIONES QUE ROMPEN LA RUTINA: NUEVAS FORMAS DE DISFRUTAR EL PAN

? 2 de cada 5 consumidores latinoamericanos han incrementado su consumo de pan gracias a la

mayor disponibilidad de propuestas novedosas y convenientes 1 .

? A partir del 10 de septiembre, Grupo Bimbo amplió su portafolio con el nuevo Pan Tajado Dorado,

pensado para acompañar asados y comidas de estilo gourmet, llegando así a nuevos momentos de

consumo.

Bogotá., septiembre de 2025. Cuando hablamos de sándwich solemos pensar en los rellenos

de siempre, como el clásico jamón con queso. Pero un buen pan tajado puede ir mucho más allá

del desayuno: es capaz de elevar preparaciones más elaboradas, desde carne asada y portobello

a la parrilla, hasta pollo al barril, perfectas para compartir entre amigos o en familia.

Con esa idea, la línea Dorado de Bimbo presenta Dorado Tajado, un pan tipo brioche cuya

textura firme lo hace ideal para tostar, montar y resistir rellenos con personalidad. Y porque

todo gran sándwich merece un buen acompañante, también puede disfrutarse con bebidas que

elevan la experiencia: desde sodas refrescantes hasta cervezas de estilo gourmet tipo dorada,

roja y trigo, que realzan de forma distinta cada preparación 2 .

Este lanzamiento responde a un consumidor latinoamericano que cada vez busca más variedad

y propuestas novedosas en su mesa. Hoy, 2 de cada 5 personas en la región han incrementado

su consumo de pan gracias a la mayor disponibilidad de opciones innovadoras y convenientes,

desde formatos listos para hornear hasta recetas experimentales que suman sabor y textura 3 .

A continuación, te compartimos cuatro recetas diseñadas para aprovechar al máximo las

cualidades de este nuevo pan y los maridajes perfectos para resaltar sabores con bebidas, que

van desde sodas hasta diferentes variedades de cerveza Club Colombia®.

? Tostada francesa con frutos rojos y miel

Dora el pan Dorado Tajado en una mezcla de huevo batido con leche y vainilla, hasta que

quede dorado y esponjoso. Sirve con frutos rojos frescos y un toque de miel. Un café

negro balancea la dulzura de la preparación y resalta la acidez natural de las frutas.

1 Innova Marketing (2025) Tomado de: https://bit.ly/3VqAndK

2 El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.

3 Innova Marketing (2025) Tomado de: https://bit.ly/3VqAndK

? Sándwich de carne asada con chimichurri

Tuesta el pan Dorado Tajado y rellénalo con tiras de tu corte de carne asada favorito,

rúgula fresca y chimichurri. Una cerveza roja equilibra la jugosidad de la carne y la acidez

del chimichurri.

? Tostada de pollo al barril con guacamole

Dora el pan Dorado Tajado en sartén, añade pollo al barril desmechado y guacamole con

cebolla morada y cilantro. Una cerveza rubia refresca el paladar y realza la suavidad del

pollo y la cremosidad del aguacate.

? Sándwich de salmón ahumado con queso crema y limón

Tuesta ligeramente dos rebanadas de pan Dorado Tajado y unta ambas con queso

crema. Agrega láminas de salmón ahumado, un toque de ralladura de limón y, si lo

prefieres, hojas frescas de espinaca o rúgula para dar contraste. Cierra el sándwich y

presiona suavemente. Una cerveza de trigo, ligera y frutal, realza la frescura cítrica y

complementa el sabor ahumado del salmón.

Con estas combinaciones, cada encuentro se convierte en una oportunidad para descubrir

nuevas formas de disfrutar un buen pan. Solo queda elegir tu receta favorita, servirla en la mesa

y brindar por los momentos que se comparten mejor acompañados. Encuentra el nuevo Dorado

Tajado de Bimbo en todo el país y en tu tienda más cercana. Anímate a probarlo.

Acerca de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en

snacks. Tiene presencia en 76 países alrededor del mundo y opera en 39 países de América, Europa, Asia y

África con 245 panaderías y plantas y más de 1,500 centros de ventas. La Compañía cuenta con un

portafolio de productos amplio y diverso, destacando entre sus principales líneas de productos el pan de

caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, y

botanas saladas, entre otros. Grupo Bimbo tiene una de las redes de distribución directa más grandes del

mundo, con más 54,000 rutas y más de 152,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana<br />

de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil