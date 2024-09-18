La experiencia de pago con la RappiCuenta también evoluciona. Con tu tarjeta débito Visa, obtendrás un 1% de cashback cada vez que pidas en Rappi y pagues con ella en comercios seleccionados. Además, RappiPay anuncia que próximamente se asociará con aliados seleccionados para ofrecer cashback al pagar con la tarjeta débito. Como novedad, muy pronto los usuarios podrán agregar su tarjeta débito Visa de la RappiCuenta a las billeteras digitales para pagar de forma más fácil con su celular.

RappiPay revoluciona el ahorro y los pagos digitales a partir de octubre 2025



Bogotá, octubre de 2025. RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. anuncia la evolución de su producto RappiCuenta, con mejoras que ponen al usuario en el centro y lo acercan a una forma de manejar el dinero más rentable, segura y sencilla que nunca. Las novedades que serán efectivas desde el 1 de octubre, se centran en simplificar el ahorro y mejorar la experiencia de pago, ofreciendo beneficios concretos y sin complicaciones.

Tres grandes cambios que transforman tu experiencia financiera:

– Tu plata trabajando por ti: desde el 1 de octubre, el ahorro será más inteligente con los Bolsillos de RappiCuenta, que generan 9% E.A. sin condiciones. Los usuarios pueden crear hasta 50 Bolsillos, ponerles nombre, fecha y separar su dinero para cumplir metas.

– Pagos sin tarjeta física: muy pronto, la tarjeta débito Visa de RappiCuenta podrá vincularse a todas las billeteras digitalesSe para pagar desde el celular o dispositivos inteligentes con total seguridad.

– Cashback: paga tus pedidos en Rappi con tu tarjeta débito Visa de RappiCuenta y recibe 1% de cashback inmediato. Próximamente, también habrá cashback y beneficios con aliados seleccionados, ampliando los beneficios fuera de la app.

“Nuestro propósito es que cada peso que los usuarios confíen en RappiCuenta trabaje para ellos. Queremos que ahorrar no sea una tarea compleja, sino una experiencia intuitiva, transparente y con beneficios tangibles desde el primer día”, afirmó Paolo Di Marco CEO de RappiPay.

La experiencia de pago con la RappiCuenta también evoluciona. Con tu tarjeta débito Visa, obtendrás un 1% de cashback cada vez que pidas en Rappi y pagues con ella en comercios seleccionados. Además, RappiPay anuncia que próximamente se asociará con aliados seleccionados para ofrecer cashback al pagar con la tarjeta débito. Como novedad, muy pronto los usuarios podrán agregar su tarjeta débito Visa de la RappiCuenta a las billeteras digitales para pagar de forma más fácil con su celular.

“En Visa creemos que la innovación en pagos digitales debe traducirse en beneficios tangibles y cotidianos para las personas. La evolución de RappiCuenta, ahora con tarjeta débito Visa disponible en billeteras digitales y con beneficios inmediatos como el cashback (devolución en dinero de un porcentaje de la compra), ejemplo de cómo la tecnología puede simplificar la vida financiera de los colombianos y a la vez brindar soluciones seguras y convenientes.. Nos enorgullece acompañar a RappiPay en este camino, y marcar otro hito de colaboración con ellos.”, afirmó Adriana Cárdenas, Gerente General para Visa en Colombia.

Estas actualizaciones se suman a las ventajas que ya disfrutan los usuarios de la RappiCuenta:

? Transferencias al instante con llaves digitales.

? Hasta 10% E.A. de rentabilidad en Bóvedas con montos desde $500.000, según el plazo que elijas.

? $0 cuota de manejo y retiros sin costo en la red de cajeros Davivienda.

? Cobertura del seguro de depósito de Fogafin hasta por 50 millones de pesos.

“La banca digital debe ir más allá de ofrecer una cuenta: debe convertirse en un habilitador de oportunidades financieras. Estas actualizaciones son un paso firme en esa dirección, acercándonos al objetivo de democratizar el acceso a servicios rentables y simples para millones de colombianos”, agregó Paolo Di Marco, CEO de RappiPay.

