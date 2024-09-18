Compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo ascendio al puesto 16 en el ranking general y alcanzo la cuarta posicion en reputacion digital, consolidando su liderazgo academico y social.

Santo Domingo, 1 de noviembre de 2025. — El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) reafirmo su liderazgo nacional al consolidarse, por tercer año consecutivo, como la universidad con mejor reputacion del pais en el ranking Merco Empresas Republica Dominicana 2025.

En esta nueva edicion, la institucion avanzo 20 posiciones, pasando del puesto 36 al 16 en el ranking general de reputacion corporativa, y alcanzo el cuarto lugar en el ranking Merco Digital, que mide la percepcion de las organizaciones en entornos digitales y redes sociales.

Reconocimiento a la excelencia academica y la innovacion

El estudio, desarrollado por el Monitor Empresarial de Reputacion Corporativa (Merco) y auditado de forma independiente por KPMG, evalua la gestion y los valores de las principales organizaciones del pais a partir de la opinion de mas de 1,600 actores, entre directivos, analistas financieros, periodistas, catedraticos, ONG, consumidores y funcionarios del sector publico.

“Este reconocimiento es el reflejo del compromiso de toda la comunidad inteciana. Nuestra reputacion se construye cada dia con excelencia academica, etica institucional, innovacion y compromiso social”, destaco Alliet Ortega, rectora en funciones del INTEC.

INTEC entre las marcas de mayor prestigio nacional

En su tercera edicion en Republica Dominicana, Merco situo al INTEC junto a empresas de referencia como Banco Popular Dominicano, Cerveceria Nacional Dominicana y Claro Dominicana.

Merco, considerado el monitor de reputacion corporativa mas reconocido de Iberoamerica, se caracteriza por una metodologia transparente, independiente y verificada, que combina 14 fuentes de informacion y mas de 200 indicadores objetivos.

“El ascenso del puesto 36 al 16 refleja la confianza y el reconocimiento que la sociedad deposita en el INTEC, asi como el compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible y al conocimiento en el pais”, agrego Ortega.

Compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible

El INTEC reafirma su papel como motor de innovacion, excelencia y responsabilidad social, alineando sus estrategias institucionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y consolidando su posicion como una de las universidades mas prestigiosas del Caribe.

(Con informacion institucional del INTEC y del ranking Merco 2025.)

