¿Quién es Germán Gómez Lárez, el nuevo director de la Dgcim?

El funcionario es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario. Delcy Rodríguez lo nombró en su actual cargo el 18 de marzo de este año

Germán Gómez Lárez sustituyó en el cargo a Gustavo González López | Foto: archivo – Prensa Miraflores

El contralmirante Germán Gómez Lárez asumió el miércoles como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en sustitución del mayor general Gustavo González López, quien había sido nombrado en el cargo en enero. Así lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

¿Quién es Germán Gómez Lárez?

Gómez es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario.

En septiembre de 2023 Nicolás Maduro lo nombró presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y un año después pasó a dirigir Bolivariana de Puertos.

Además, encabezó la junta interventora del sistema portuario nacional para supuestamente reorganizar esa estructura. También ha estado vinculado a la Corporación Venezolana de Guayana en el área logística y de transporte marítimo.

Antes de esos cargos, pasó por la propia Dgcim, donde se desempeñó como oficial y participó en labores de investigación.

Su nombre está mencionado en denuncias relacionadas con ese organismo.

En 2023, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Nieto Quintero,detenido en 2019, lo señaló en una entrevista con la periodista Sebastiana Barráez como uno de los presuntos responsables de torturas durante su reclusión.

Dgcim señalada por violaciones a los derechos humanos

La Dgcim es el principal organismo de contrainteligencia militar en Venezuela y cumple funciones de seguridad interna dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A lo largo de los años, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos al señalado al organismo de presuntos casos de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones.

La dirección de este organismo ha estado en manos de varios oficiales en las últimas décadas. Hugo Carvajal encabezó la inteligencia militar en etapas previas a la actual estructura.

Posteriormente, el mayor general Iván Hernández Dala se mantuvo al frente durante una década, entre 2014 y 2024, seguido por el mayor general Javier Marcano Tábata.

Este año, Gustavo González López asumió el 6 de enero la jefatura después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahora es ministro de la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López.