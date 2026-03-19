808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

¿Quién es Germán Gómez Lárez, el nuevo director de la Dgcim?

Home - Breaking - ¿Quién es Germán Gómez Lárez, el nuevo director de la Dgcim?
¿Quién es Germán Gómez Lárez, el nuevo director de la Dgcim?
Breaking
Política
  • 19 de marzo de 2026
By Redacción - 10 horas ago
0 11 2 minutes read

El funcionario es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario. Delcy Rodríguez lo nombró en su actual cargo el 18 de marzo de este año

¿Qué se sabe de Germán Gómez Lárez, el nuevo director de la Dgcim?

Germán Gómez Lárez sustituyó en el cargo a Gustavo González López | Foto: archivo – Prensa Miraflores

El contralmirante Germán Gómez Lárez asumió el miércoles como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en sustitución del mayor general Gustavo González López, quien había sido nombrado en el cargo en enero. Así lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

¿Quién es Germán Gómez Lárez?

Gómez es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario.

En septiembre de 2023 Nicolás Maduro lo nombró presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y un año después pasó a dirigir Bolivariana de Puertos.

Además, encabezó la junta interventora del sistema portuario nacional para supuestamente reorganizar esa estructura. También ha estado vinculado a la Corporación Venezolana de Guayana en el área logística y de transporte marítimo.

Antes de esos cargos, pasó por la propia Dgcim, donde se desempeñó como oficial y participó en labores de investigación.

Su nombre está mencionado en denuncias relacionadas con ese organismo.

En 2023, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Nieto Quintero,detenido en 2019, lo señaló en una entrevista con la periodista Sebastiana Barráez como uno de los presuntos responsables de torturas durante su reclusión.

Dgcim señalada por violaciones a los derechos humanos

La Dgcim es el principal organismo de contrainteligencia militar en Venezuela y cumple funciones de seguridad interna dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A lo largo de los años, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos al señalado al organismo de presuntos casos de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones. 

La dirección de este organismo ha estado en manos de varios oficiales en las últimas décadas. Hugo Carvajal encabezó la inteligencia militar en etapas previas a la actual estructura.

Posteriormente, el mayor general Iván Hernández Dala se mantuvo al frente durante una década, entre 2014 y 2024, seguido por el mayor general Javier Marcano Tábata.

Este año, Gustavo González López asumió el 6 de enero la jefatura después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahora es ministro de la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Jorge Rodríguez arremete contra alto funcionario de la ONU y lo tilda de “enemigo de Venezuela”

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Más de 64.000 millones de dólares en petróleo fueron transferidos a Cuba a cambio de un sistema de represión

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Congresista de Estados Unidos pide que Diosdado Cabello sea entregado tras la destitución de Padrino López en Venezuela

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Miles de venezolanos salieron a las calles para celebrar su primer Clásico Mundial de Beisbol

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

EE UU amplió a 50 la lista de países sujetos a fianza para visados

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Irrumpen en propiedad privada de los hijos de Antonieta Jurado sin orden judicial

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Los cambios ministeriales anunciados por Delcy Rodríguez este miércoles

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Embajadora de EEUU en Venezuela visita la Asamblea Nacional

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Vente Venezuela respalda que Volker Türk pida aclarar alcance de amnistía en Venezuela

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Representante del gobierno de Portugal visitará Venezuela: fechas y agenda

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Llegan 142 migrantes repatriados a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos

  • 19 de marzo de 2026
Breaking

Justicia, Encuentro y Perdón advierte que nuevo ministro de Defensa podría profundizar la violación de derechos humanos

  • 19 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in