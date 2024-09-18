¿Qué se sabe del plan piloto para venta de gasolina “súper premium”?

Según información extraoficial, el plan solo se está prestando en seis estaciones de servicio de Caracas, con la posibilidad de que se amplíe a otras ciudades: El Hatillo, Terrazas del Club Hípico, Tamanaco, Blandín, La Floresta y Altamira

El sistema de suministro de gasolina en Venezuela sigue siendo limitado | Archivo

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) inició esta semana un “plan piloto” para ofrecer a los conductores gasolina “súper premium” de 97 octanos a un precio de 1 dólar por litro, informaron medios de comunicación y usuarios de estaciones de servicio.

Según la información extraoficial, el plan solo se está prestando en seis estaciones de servicio de Caracas, con la posibilidad de que se amplíe a otras ciudades: El Hatillo, Terrazas del Club Hípico, Tamanaco, Blandín, La Floresta y Altamira.

“Sabemos que se trata de un plan piloto aquí en Caracas. Después se va a extender al resto del país, pero realmente no hay una comunicación oficial de cuándo se va a iniciar la venta en todas las estaciones. Eso también lleva su proceso”, dijo al medio Bitácora Económica un encargado de una bomba de gasolina en el oeste de la capital.

“Solo nos notificaron que van a empezar a vender gasolina de 97 octanos en Venezuela, pero aún no nos han dicho a partir de cuándo”, indicó al mismo medio el dueño de otra estación de servicio.

El sistema de suministro de gasolina en Venezuela sigue siendo limitado. Mensualmente se ofrece un cupo de 120 litros para vehículos particulares y 60 litros para motos, con un precio subsidiado de 0,10 centavos de dólar por litro que se pagan a tasa oficial del Banco Central de Venezuela. La gasolina internacional se mantiene cerca de los 0,60 centavos por litro.

La organización del despacho se realiza según el número de placa del vehículo. Para acceder al subsidio, es necesario registrarse en la plataforma Patria y cumplir con tres verificaciones: placa validada ante el INTT, propiedad verificada y vehículo admitido (solo una persona puede recibir el subsidio por cada vehículo).