* [The Guardian](https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/14/europe-weather-extreme-temperatures-wildfires-trump-putin-talks-latest-updates-news?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/13/europe-trump-putin-alaska-summit/?utm_source=chatgpt.com)

* [AP News](https://apnews.com/article/838f844639657d51dd4b195d8c2f417c?utm_source=chatgpt.com)

A horas de su histórica reunión en la Base Conjunta Elmendorf?Richardson, en Anchorage (Alaska), ambos líderes claramente calibran expectativas: Donald Trump confía en un **75?% de éxito**, aunque admite que existe un **25?% de posibilidades de fracaso**. La reunión, centrada en Ucrania, podría ser el inicio de una cumbre trilateral que incluya a Zelenskiy si las conversaciones avanzan favorablemente. Por su parte, Vladimir Putin reconoció el “esfuerzo enérgico y sincero” de EE.UU., pese a que no se esperan acuerdos firmes en esta fase inicial.

([ElHuffPost][1])

—

### Detalles clave por fuente

* **Según Reuters**:<br />

Trump afirmó que Putin está dispuesto a buscar un acuerdo sobre Ucrania, aunque un avance real requerirá un segundo encuentro con Zelenskiy. Putin, por su parte, mencionó la posibilidad de tratar también el control de armas nucleares y fortalecer relaciones económicas bilaterales.

([Reuters][2])

* **Según AP News**:<br />

Putin elogió la “sinceridad energética” del enfoque estadounidense, mientras Europa y Ucrania mostraron preocupación por quedar excluidos de la negociación, insistiendo en que cualquier solución debe incluir a Ucrania.

([AP News][3])

* **Según The Guardian**:<br />

Se considera que esta cumbre ofrece “una oportunidad viable para progresar”, siempre y cuando Putin demuestre estar comprometido con la paz.

([Wikipedia][4], [The Guardian][5])

* **Según Washington Post**:<br />

Europa y Zelenskiy han pedido que la paz no se negocie sin incluir directamente a Ucrania. Aunque Trump mostró apertura a una futura cumbre trilateral, los aliados europeos se mantienen cautelosos.

([The Washington Post][6])

* **Según Reuters (empresarial)**:

Inversionistas modulan sus expectativas, sin anticipar una ruptura clara en el conflicto tras esta cumbre.

([Wikipedia][7], [Cadena SER][8])

* **Según Reuters (energía)**:

Los precios del petróleo subieron levemente ante la posibilidad de sanciones a Rusia o un eventual acuerdo que pudiera aliviar la tensión sobre la producción energética.

([Reuters][9])

* **Según Reuters (anticipación general)**:

Esta cumbre cambia el tono del encuentro de Helsinki en 2018, interpretándose como una prueba para Trump y su postura frente a Putin.

([Reuters][10])

* **Según AP News (formato del encuentro)**:

La reunión será bilateral, en un entorno cerrado que refuerza su carácter estratégico.

([SWI swissinfo.ch][11], [El País][12])

—

### Síntesis del avance general

La cumbre Trump–Putin en Alaska representa una jugada calculada, con señales mixtas pero claras de voluntad de negociación. Trump mantiene una actitud cautemente optimista y deja abierta la ruta hacia una segunda reunión de mayor amplitud con Zelenskiy y aliados europeos.

Por su parte, Putin se muestra receptivo, aunque sin comprometerse explícitamente. La presencia simbólica de hablidades en desarme nuclear y cooperación económica sugiere que el resultado podría incluir acuerdos parciales, más enfocados en seguridad global que en resolución definitiva del conflicto.

Mientras tanto, Europa y Ucrania presionan por ser parte central del proceso, alertando sobre el riesgo de ceder soberanía ucraniana sin su participación. Los mercados reaccionan moderadamente, sin señales de nuevos acuerdos inmediatos, reflejando una cautela ante desdobles posibles.

—

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/14/europe-weather-extreme-temperatures-wildfires-trump-putin-talks-latest-updates-news?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/13/europe-trump-putin-alaska-summit/?utm_source=chatgpt.com)

* [AP News](https://apnews.com/article/838f844639657d51dd4b195d8c2f417c?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://www.huffingtonpost.es/global/trump-ve-vaso-medio-lleno-confia-al-75-exito-reunion-putin.html?utm_source=chatgpt.com "ve el 'vaso medio lleno' y confía "al 75%" en el éxito de su reunión con[2]: https://www.reuters.com/world/uk/trump-says-putin-ready-make-deal-ukraine-us-hopes-include-zelenskiy-2025-08-14/?utm_source=chatgpt.com "saysready to make deal on, US hopes to include[3]: https://apnews.com/article/838f844639657d51dd4b195d8c2f417c?utm_source=chatgpt.com "praises's efforts to endwar ahead ofsummit in[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Russia%E2%80%93United_States_Summit?utm_source=chatgpt.com "2025 Russia–United States Summit"[5]: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/14/europe-weather-extreme-temperatures-wildfires-trump-putin-talks-latest-updates-news?filterKeyEvents=false&utm_source=chatgpt.com "says'wants to get it done' at tomorrow's…"[6]: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/13/europe-trump-putin-alaska-summit/?utm_source=chatgpt.com "Europeans,cite unity withahead ofsummit in[7]: https://en.wikipedia.org/wiki/February_2025_United_States%E2%80%93Russia_summit_in_Saudi_Arabia?utm_source=chatgpt.com "February 2025 United States–Russia summit in Saudi Arabia"[8]: https://cadenaser.com/nacional/2025/08/08/putin-ofrece-un-alto-el-fuego-a-kiev-a-cambio-de-la-parte-este-de-ucrania-cadena-ser/?utm_source=chatgpt.com "se reunirán enel próximo 15 de agosto para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra en[9]: https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-stable-ahead-trump-putin-meeting-alaska-2025-08-14/?utm_source=chatgpt.com "Oil prices stable ahead ofmeeting in[10]: https://www.reuters.com/world/europe/which-donald-trump-will-negotiate-with-putin-alaska-2025-08-14/?utm_source=chatgpt.com "Whichwill negotiate within?"[11]: https://www.swissinfo.ch/spa/putin-y-trump-hablar%C3%A1n-%22cara-a-cara%22-de-ucrania-en-la-cumbre-de-alaska%2C-seg%C3%BAn-el-kremlin/89835777?utm_source=chatgpt.com "hablarán "cara a cara" deen la …"[12]: https://elpais.com/internacional/2025-08-14/la-reunion-entre-putin-y-trump-para-hablar-de-ucrania-comenzara-el-viernes-a-las-1130-horas-de-alaska-segun-el-kremlin.html?utm_source=chatgpt.com "hablarán el viernes del “enorme potencial” …"