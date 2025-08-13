4. Proyectar la compra: Una vez seleccionado el inmueble y definido el financiamiento, prepare toda la documentaci?n necesaria, como la oferta de compra, documentos de identidad, certificados de ingresos y capacidad de pago

? Los asistentes al Gran Sal?n Inmobiliario podr?n acceder a asesor?as especializadas para la compra de vivienda, con expertos que orientar?n al p?blico en las nuevas tendencias del mercado.

? Esta versi?n contar? con m?s de 1.500 proyectos inmobiliarios disponibles en Bogot?, sus alrededores y en diversas zonas del pa?s, adem?s de opciones internacionales.

?

Bogot? D.C., agosto de 2025. El Gran Sal?n Inmobiliario, uno de los eventos m?s importantes del sector en Colombia, se prepara para su XIX edici?n. Esta muestra se llevar? a cabo del 21 al 24 de agosto, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogot?, Corferias. En esta edici?n, los asistentes podr?n conocer los pasos clave para adquirir una vivienda en un mercado en recuperaci?n, incluyendo la planificaci?n financiera moderna, la b?squeda de propiedades con nuevas tecnolog?as y estrategias de negociaci?n actualizadas para 2025.

«El Gran Sal?n Inmobiliario re?ne a m?s de 170 expositores y ofrece m?s 1.500 proyectos que responden a las diversas necesidades del mercado actual. Con un enfoque especial en el mercado joven y las nuevas tendencias como coliving y smart homes, nuestra meta es brindar opciones innovadoras que realmente cumplan con las expectativas de quienes buscan su hogar ideal o una inversi?n rentable», expres? Lili?n Conde, jefe de proyecto del Gran Sal?n Inmobiliario.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de compra de vivienda para que su visita a esta versi?n sea exitosa

1. Establecer claramente sus necesidades y explorar las nuevas tendencias antes de comenzar la b?squeda de un inmueble: Es fundamental identificar sus necesidades y preferencias actuales. Defina el tipo de vivienda que busca (casa, apartamento), el n?mero de habitaciones y ba?os, la ubicaci?n (ciudad, barrio), y cualquier caracter?stica especial que desee (balc?n, garaje, ?reas comunes, tecnolog?a smart home, etc?tera).

2. Definir el presupuesto para la compra: Siempre es crucial establecer un presupuesto claro para la compra del inmueble. Considere la capacidad de endeudamiento y los ahorros disponibles, especialmente en el contexto del «Efecto Rebote» proyectado para 2025, donde muchas personas utilizar?n los ahorros acumulados durante a?os de arrendamiento para adquirir vivienda.

Tambi?n analice las nuevas opciones de financiamiento: estudie e investigue los diferentes beneficios e incentivos ofrecidos por bancos y cajas de compensaci?n. En la feria estar?n presentes diversas entidades financieras.

3. Elegir el inmueble en la feria m?s grande del sector: Con las necesidades claras y el presupuesto organizado, puede iniciar la b?squeda de la propiedad. Recorra con calma el Gran Sal?n Inmobiliario y conozca las diferentes opciones presentes en esta edici?n, que espera recibir m?s de 22.000 visitantes.

4. Proyectar la compra: Una vez seleccionado el inmueble y definido el financiamiento, prepare toda la documentaci?n necesaria, como la oferta de compra, documentos de identidad, certificados de ingresos y capacidad de pago.

Un espacio para aprender sobre nuevos modelos de negocio y tendencias del sector?

Adem?s de la b?squeda de inmuebles, los asistentes pueden fortalecer sus conocimientos sobre el sector, aprender a invertir, entender nuevos modelos de negocio y conocer las tendencias del sector. La feria a trav?s de su agenda acad?mica tendr? cerca de 20 charlas o conversatorios con l?deres del sector con entrada gratuita para todos los visitantes.