Realizan reunión de homologación para proyecto de rehabilitación y mantenimiento vial en Panam&aacute; y San Miguelito<br />
 

Panam&aacute;, 29 de agosto de 2025. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo la reunión de homologación correspondiente al proceso de licitación del proyecto “Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial de Panam&aacute; y San Miguelito&rdquo;, estructurado bajo el esquema llave en mano.
La jornada, realizada de forma virtual, permitió a las 12 empresas interesadas formular consultas legales, administrativas y técnicas sobre el pliego de cargos, asegurando así un proceso transparente y con amplia participación.
El acto fue presidido por la directora de Administración de Contratos, Martha M. Alemán, junto al respaldo técnico del director de Proyectos Especiales (OPE), Edgar Peregrina. Durante la sesión se brindaron respuestas a todas las inquietudes presentadas por los proponentes, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
El precio de referencia publicado en el portal de Panam&aacute;Compra para este acto público es de B/. 12,7 millones. El objeto del contrato incluye obras específicas en los distritos de Panam&aacute; y San Miguelito:<br />
En el distrito de Panam&aacute;:
Refuerzo de sistemas de drenaje pluvial en Don Bosco y Las Acacias.
Dragado de la quebrada La Gallinaza, en el área sur de Don Bosco.
Recuperación de un punto crítico en la entrada de Cerro Viento, que genera inundaciones sobre la vía Tocumen.

En el distrito de San Miguelito:<br />
Rehabilitación de la circunvalación de Paraíso.
Obras en un tramo de la vía Transístmica, después de Villa Zaita, hacia Panam&aacute; Norte.
Soluciones en puntos críticos de drenaje pluvial, coordinadas previamente con el Municipio de San Miguelito.
Rehabilitación de 19,000 m² de veredas, en beneficio de uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país.

Este proyecto tiene como objetivo atender puntos críticos de inundación y mejorar la conectividad mediante la rehabilitación de calles internas en ambos distritos. El contrato contempla un plazo de ejecución de 15 meses y un período de mantenimiento de tres años posteriores a la entrega de la obra.
La recepción de ofertas para este acto público está programada para el 30 de septiembre de 2025.

