Este sábado 28Feb, el primer ministro británico, Keir Starmer, aclaró que el Reino Unido no ha tenido “ningún papel” en el reciente bombardeo sobre Irán. Además, enfatizó que las fuerzas y aeronaves británicas participan únicamente en operaciones defensivas coordinadas para proteger los intereses nacionales y los de sus aliados.

Durante una declaración televisada, Starmer instó a Irán a abstenerse de nuevos ataques, cesar la violencia y la opresión contra su pueblo, y subrayó la importancia de evitar una escalada mayor, destacando la necesidad de retomar un proceso diplomático que garantice estabilidad regional y seguridad internacional.

La madrugada de este sábado Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta con el objetivo de eliminar las estructuras de poder instaladas en la república islámica en 1979.

