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Presidente de la FCU-UCV confrontó a la nueva ministra de Educación Universitaria

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Presidente de la FCU-UCV confrontó a la nueva ministra de Educación Universitaria
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Política
  • 26 de marzo de 2026
By Redacción - 21 segundos ago
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El dirigente estudiantil insistió en que la realidad contradice la versión de que el chavismo no ha desatendido a las universidades y destacó la precariedad en la que se encuentran los centros educativos de Carabobo, Los Andes y Zulia

Presidente de la FCU-UCV confrontó a la nueva ministra de Educación Universitaria

Miguelángel Suárez confrontó a la ministra de Educación Universitaria | Foto: capturas de video / Miguelángel Suárez

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), confrontó el miércoles a la nueva ministra de Educación Universitaria Ana María Sanjuán durante una visita al campus.

El momento ocurrió en el contexto de una reunión con autoridades y miembros de la comunidad universitaria.

Cuando la ministra planteó la posibilidad de incorporarse a la comisión de paz para atender los problemas universitarios, Suárez respondió: “Vamos 27 años tarde”.

Sanjuán reaccionó y defendió la gestión del régimen chavista.

elnacional

“Si quieres que tengamos el debate político, lo tenemos. Aquí no hay 27 años tarde. Se ha dicho que se ha intentado acabar con las universidades y eso no es cierto. Yo te puedo mostrar los presupuestos desde 1999 (cuando Hugo Chávez llegó al poder), están en el Banco Central”, afirmó.

El dirigente estudiantil insistió en que la realidad contradice esa versión y destacó la precariedad en la que se encuentran universidades como la de Carabobo, Los Andes y Zulia.

 “Me parece grave que se diga que no se ha intentado destruir las universidades cuando usted es profesora y tiene el salario que tiene. Nosotros tenemos una beca de 5 dólares”, manifestó el joven.

“Es una cuestión sistemática”, agregó Suárez, quien invitó a Sanján a hacer una gira por las instituciones educativas del país. 

El viceministro Yoel Amaya, por su parte, atribuyó la crisis a 10 años de sanciones internacionales.

“Niega la destrucción de la universidad”

Tras el encuentro, el presidente de la FCU-UCV difundió el video del momento en sus redes sociales, donde cuestionó nuevamente la respuesta oficial.

“La ministra niega la destrucción de la universidad, pero solo aprueban entre 7% y 9% de un presupuesto que ni llega completo. Hablan de sanciones para ocultar la corrupción que los define”, expresó.

En su visita a la UCV, la ministra se reunió con el rector Víctor Rago y su equipo en el despacho rectoral, junto a los viceministros Francisco Garcés y Amaya. Luego, el encuentro se trasladó al Consejo Universitario, donde profesores, autoridades y otros sectores expusieron inquietudes y propuestas.

De acuerdo con Rago, la reunión se realizó de forma consensuada para abrir un espacio de intercambio directo. El rector señaló que el encuentro evidenció distintas visiones dentro de la universidad y permitió plantear problemas vinculados al funcionamiento de la institución, reseñló EFE.

La confrontación con Delcy Rodríguez

El pasado 27 de enero el dirigente estudiantil encaró a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, también durante una visita a la UCV y le exigió la liberación de presos políticos.

“Presidenta, hay una oportunidad que le da a todo un país en torno a la liberación de los presos políticos. Usted que es ucevista, como el profesor Jesús Armas (preso político en ese momento)”, expresó entonces Suárez.

En declaraciones a El Nacional, el líder de la UCV manifestó: “Fue un momento de muchísima tensión porque era encarar directamente al poder, y en el contexto venezolano no es nada fácil. Nos parecía incoherente que Delcy Rodríguez se paseara por la UCV, cuando los servicios estudiantiles están colapsados y cuando hasta ese momento seguían privados de libertad cuatro ucevistas. Por eso tomamos la determinación de encararla”.

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