Novopan recibe por segunda vez consecutiva el PremioeXpor 2025 en la categoría “Gran Empresa Exportadora de Industrializados”

Pie de foto: Equipo de Novopan con el PremioeXpor 2025, reconocimiento a su excelencia empresarial.

? Por segundo año consecutivo la empresa fue reconocida como parte del grupo de 23 galardones entregados en esta edición.

? La exportación anual de Novopan supera los 420 mil m3 de tableros, lo que representa aproximadamente USD 200 millones .

Quito, octubre de 2025.- Novopan, empresa ecuatoriana líder en la producción de paneles de

madera de la más alta calidad, diseño y tecnología, fue galardonada por segundo año

consecutivo con el primer lugar en la categoría “Gran Empresa Exportadora de

Industrializados” del prestigioso PremioeXpor 2025, organizado por la Federación Ecuatoriana

de Exportadores (Fedexpor).

Este reconocimiento destaca la excelencia y la consistencia de Novopan en su proceso de

exportación, innovación y sostenibilidad, en un entorno desafiante tanto a nivel nacional como

internacional.

En la presente edición se consideraron más de 79 postulaciones, de las cuales Novopan obtuvo

el reconocimiento en su categoría, considerando aspectos clave como la generación de

empleo, desempeño en ventas internacionales, diversificación de productos y destinos,

sostenibilidad, inversión en seguridad logística, vinculación social empresarial, y la innovación

productiva que caracteriza a la compañía.

Con una exportación anual que supera los 420 mil m3 de tableros, representando

aproximadamente USD 200 millones, Novopan ha consolidado su presencia en mercados

internacionales, con Perú y Colombia como principales destinos, además de su portafolio en

Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, El Salvador, entre

otros.

“Recibir este galardón por segundo año consecutivo es un testimonio del esfuerzo colectivo de

todo el equipo Novopan, quienes día a día trabajamos con un firme compromiso hacia la

calidad, la innovación y la sostenibilidad. Nuestra misión es seguir llevando al mundo productos

ecuatorianos de excelencia, y este premio reafirma que vamos por el camino correcto”, destacó

Catalina Recalde, Jefe de Exportaciones de Novopan.

Con este nuevo reconocimiento, Novopan reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible

del país y su consolidación como uno de los principales actores del sector exportador de la

región, llevando innovación, calidad y responsabilidad social a los mercados internacionales.

Acerca de Novopan

Novopan es una compañía dedicada a la generación, procesamiento y optimización del uso de los

recursos naturales maderables, creando con la más alta tecnología, productos de calidad y de alto valor

agregado. La empresa cuenta con un patrimonio forestal de más de 16 mil hectáreas de tierras y ha

logrado consolidarse en importantes mercados como el de Ecuador, Perú y Colombia. Su portafolio de

productos incluye paneles de madera y paneles decorativos MDP y MDF, tanto de las marcas Novopan

como de Pelikano.

Para más información puede visitar: www.novopan.com.ec

