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Precio del petróleo sube más de 5% por guerra en Irán

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Precio del petróleo sube más de 5% por guerra en Irán
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Economía
  • 17 de marzo de 2026
By Redacción - 4 segundos ago
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Alrededor de las 06H15 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) subía 5,16% a 98,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera

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Los precios del petróleo subieron el martes más de 5%, luego de que varios países descartaron el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.

Alrededor de las 06H15 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense,subía 5,16% a 98,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,67% a 104,88 dólares el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.

Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.

En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda de Trump de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.

En el mercado accionario, las bolsas de Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila operaban en alza.

Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.

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