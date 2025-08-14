La primera Insurtech colombiana estará del 14 al 18 de agosto, en Corferias , pabellón 3, stand 422, presentando sus soluciones para el bienestar integral de perros y gatos.

Conoce sus cuatro planes, Básico, Plus , VIPet y PetPrime , que ofrecen desde consultas y emergencias hasta beneficios premium en salud, estética y prevención para cada necesidad.

En Colombia, el 67% de los hogares tiene una mascota y el mercado petcare mueve US$155 millones, con proyecciones de duplicarse para 203

Bogotá, agosto de 2025. En su misión por proteger a los verdaderos héroes, que caminan en cuatro patas, FIXIT será parte de la celebración por los 10 años de Expopet, del 14 al 18 de agosto, en Corferias – Bogot<span lang=»ES-CO» style=»font-family:"Century Gothic"»>á. Allí, la primera Insurtech colombiana en asistencia presentará sus planes diseñados para acompañar a perros y gatos en cada etapa de su vida, combinando prevención, cuidado integral, respaldo emocional y práctico.

“Hoy, las mascotas son el corazón de millones de hogares y un claro ejemplo es que, según el US Pet Ownership and Demographics Sourcebook, el 87 % de los hombres y el 91 % de las mujeres las consideran parte de su familia. En FIXIT compartimos ese amor y trabajamos para que cada peludo tenga la protección que merece, brindando a sus familias la tranquilidad de que siempre estarán cuidados, sin importar lo que pase”, afirmó Mauricio Quiroga, cofundador de la compañía.

En Expopet 2025, FIXIT se prepara para demostrar que su compromiso con el bienestar animal no es solo una promesa, sino una realidad palpable. Con soluciones diseñadas para cada tipo de cuidador y cada necesidad, la compañía invita a descubrir cómo convertir el cuidado en tranquilidad y la protección en un acto de amor. La pregunta es simple, pero poderosa: ¿cómo quieres proteger a tu peludo?

Plan Mascotas Básico

Ideal para quienes quieren comenzar a proteger a su mascota con una solución práctica y accesible. Este plan cubre las atenciones esenciales para el día a día y te respalda en imprevistos comunes. Incluye:

Orientación veterinaria y nutricional ilimitada por teléfono y videollamada.

5 consultas al año por emergencias o vacunación (hasta $100.000 c/u).

Traslados por urgencia (hasta $100.000 por evento).

Asistencia legal y apoyo emocional en caso de duelo.

Ayuda en la localización de la mascota en caso de extravío.

Consejos en adaptación, limpieza, manejo y vacunación.

Plan Mascotas Plus

Pensado para familias que buscan ampliar la protección de sus mascotas con más prevención y respaldo en situaciones inesperadas. Incluye todo lo del Plan Básico, más:

Auxilio funerario y por daños a terceros (hasta $500.000).

Guardería o paseo en caso de incapacidad del dueño (3 veces/año).

Asistencia estética anual.

Desparasitación trimestral.

Plan Mascotas PetPrime:

La opción para pet lovers que quieren un cuidado integral que incluya salud, estética y prevención durante todo el año. Incluye todos los beneficios del Plan Plus más:

Hospitalización y exámenes clínicos (hasta $100.000 por evento).

Servicios preferenciales en boutiques veterinarias, adiestradores, clínicas y eventos.

Acceso prioritario a la red de prestadores de Fixit.

Plan Mascotas VIPet

Pensado para quienes buscan lo mejor para su mascota, con beneficios premium, cobertura total y atención prioritaria. Incluye todo lo del Plus, más:

Servicio de vacunación.

Limpieza dental anual.

Pipeta antipulgas anual.

Hospitalización y exámenes clínicos (hasta $260.000 por evento).

Cifras que confirman la misión: Cuidar a los verdaderos héroes

De acuerdo con el DANE, el 67 % de los hogares en Colombia, conviven con al menos un animal de compañía, lo que representa más de 4,4 millones de familias. Este vínculo creciente también se evidencia en el mercado, que actualmente mueve más de US$155 millones anuales y, según proyecciones, podría alcanzar los US$340 millones en 2034.

El sector petcare ya registra cerca de $3 billones y se espera que llegue a $5 billones en los próximos años, impulsado por un consumo cada vez más emocional y consciente que prioriza la salud, la prevención y el bienestar animal.

“Hoy, solo el 2,5 % de los colombianos cuenta con un seguro de vida individual, según Fasecolda, lo que significa que, si son tan pocas las familias protegidas, muchas menos son las mascotas que cuentan con un plan de bienestar. En FIXIT trabajamos para cerrar esas brechas y lograr que cada vez más hogares incluyan a sus peludos en un cuidado integral que les garantice salud, felicidad y compañía por muchos años”, señaló Diego Rodríguez, cofundador de FIXIT.

Durante los cinco días de feria, quienes visiten el stand de FIXIT en el Pabellón 3, stand 422, podrán vivir una experiencia inmersiva con estética futurista, spot fotográfico, activaciones interactivas, asesoría en vivo y beneficios especiales por registrarse en la feria. Una oportunidad única para conocer de primera mano cómo impulsar el bienestar de los héroes de 4 patas.

Para más información visita la página oficial: https://asistencias.fixitg.com/es-co/fixit-mascotas