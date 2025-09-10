Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad de Quillota reafirma su compromiso con el acompañamiento cercano y digno hacia las personas en situación de calle, fortaleciendo el trabajo intersectorial como pilar de una salud más inclusiva y accesible para todos.

Departamento de Salud y Dideco llevan atenciones de salud a personas en situación de calle en Quillota

Operativo en terreno permitió realizar atenciones médicas, dentales y acompañamiento psicosocial entre otras prestaciones

En el Gimnasio Antumapu de Quillota, se desarrolló un operativo integral con atenciones médicas, dentales, de salud mental y acompañamiento psicosocial, dirigido a personas en situación de calle.

Se trató de un esfuerzo conjunto entre SaludQuillota y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Quillota, en coordinación con los centros de salud de la comuna.

El operativo municipal denominado “Salud a la Calle: Programa Noche Digna”, tuvo como objetivo acercar la salud, prevenir enfermedades y dignificar la vida de quienes más lo necesitan.

El director (s) de SaludQuillota, Xavier Mendoza, destacó la importancia del operativo:

“Esta es una actividad coordinada desde SaludQuillota y DIDECO como parte de las estrategias en terreno, especialmente enfocadas en personas en situación de calle, quienes muchas veces no acceden a los servicios de salud. Hemos tenido gran participación y lo más valioso es que, además de la atención en el lugar, logramos vincular a los pacientes con nuestros centros de salud para continuar sus tratamientos. Este trabajo conjunto demuestra que es posible acercar la salud de manera efectiva a las comunidades más vulnerables”.

Por su parte, la directora de DIDECO, Nicole Fernández, resaltó el trabajo colaborativo de los equipos municipales:

“Este operativo fue posible gracias al trabajo articulado del programa Protege Calle, el Albergue de Invierno y la Ruta Social, junto con SaludQuillota. Lo relevante es que estas atenciones preventivas y de tratamiento permiten a las personas acceder a prestaciones que muchas veces no logran obtener por su situación de calle, incluso enfrentando discriminación. Hoy pudieron recibir diagnósticos y derivaciones oportunas, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida”.

Durante la jornada se entregaron atenciones médicas preventivas, controles de salud mental, consultas dentales, atención de matronas, vacunación y orientación psicosocial, además de la detección temprana de factores de riesgo y enfermedades.

La actividad contó con la participación de profesionales de Dideco y de los centros de salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, Dr. Miguel Concha y Emerger.

Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad de Quillota reafirma su compromiso con el acompañamiento cercano y digno hacia las personas en situación de calle, fortaleciendo el trabajo intersectorial como pilar de una salud más inclusiva y accesible para todos.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

