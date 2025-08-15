—

Entornointeligente.com/ El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de **800 efectivos de la Guardia Nacional** y asumió el control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. durante una **emergencia declarada**, bajo la autoridad del Home Rule Act. La fiscal general Pam Bondi designó al director de la DEA, Terry?Cole, como **comisionado policial de emergencia**, centralizando las decisiones operativas en su persona y reduciendo la autonomía del liderazgo local. Las medidas provocaron protestas, detenciones masivas y enfrentamientos legales con autoridades del distrito.

([Cadena SER][1], [The Guardian][2])

—* **Según The Guardian**:<br />

A pesar de que el crimen violento alcanzó mínimos históricos en 2024 (cerca de 30 años), Trump afirmó una cifra alarmante y ordenó la federalización de la policía, desplegando tropas federales y nombrando a Terry?Cole como comisionado de policía. Esto generó protestas y solicitudes de detener lo que se percibe como un **ataque a la autonomía local**.

([The Guardian][2])

* **Según The Washington Post**:

En el marco de una emergencia federal por seguridad ciudadana, la Policía Metropolitana perdió poder de decisión, mientras la Guardia Nacional se dedica a vigilancia continua, identificación de "puntos calientes" y remoción de campamentos de personas sin hogar. Las autoridades locales calificaron la maniobra de **ilegal e injustificada**, y cuestionaron su impacto en los servicios sociales.

([Cadena SER][1], [The Washington Post][3])

* **Según Time**:<br />

En menos de una semana, más de 100 personas fueron arrestadas —entre ellas inmigrantes no documentados— como parte de una operación federal intensificada. La policía local actúa bajo una cadena de mando federal, en un rompimiento sin precedentes de las normas de gobernabilidad del distrito.

([TIME][4])

* **Según Axios**:<br />

Se cortaron políticas de santuario y se implementó una fuerte presencia federal, mientras las comunidades usaban "festivales de música" como código para organizar protestas, evitando censuras en redes sociales. Expertos advierten sobre un control excesivo y debilitamiento de derechos civiles.

([Axios][5])

* **Según Cadena SER**:<br />

Pam Bondi entregó a Terry?Cole "todos los poderes" sobre la MPD, limitando drásticamente la autoridad de la jefa de policía Pamela Smith. Además, permitió la cooperación con ICE en arrestos civiles, lo que intensificó la tensión institucional con líderes locales.

([Cadena SER][1])

* **Según New York Post**:

La alcaldesa Muriel Bowser inicialmente cooperó, pero luego calificó el despliegue como un “empujón autoritario” y pidió a los residentes defender la autonomía de la ciudad frente a una intervención excesiva del gobierno federal.

([New York Post][6])

—

### Síntesis del análisis global

La intervención federal en el control policial de Washington D.C. representa un choque institucional y político significativo. La medida viola prácticas establecidas de autonomía local al imponer una jerarquía centralizada bajo control federal, algo cuestionado por autoridades locales y defensores de derechos civiles.

Aunque Trump argumenta que la acción busca reducir el crimen —a pesar de datos oficiales que muestran lo contrario— y promover seguridad, el uso de fuerzas federales, remoción de campamentos y detenciones masivas han avivado tensiones y alarmas sobre un posible desliz hacia políticas autoritarias.

La ciudad se encuentra ahora en una encrucijada entre la lucha simbólica por la soberanía local, la legalidad del uso de emergencia y la necesidad de mantener la cohesión y el orden social. La respuesta del Congreso y del sistema judicial será crucial para definir los límites del poder presidencial sobre jurisdicciones locales.

—

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/14/dc-protesters-trump-national-guard?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2025/08/14/dc-trump-police-takeover-encampment/?utm_source=chatgpt.com)

* [TIME](https://time.com/7309735/trump-dc-police-arrests/?utm_source=chatgpt.com)

* [Axios](https://www.axios.com/newsletters/axios-dc-c30fa111-be1b-4e8c-812e-49bac491675c?utm_source=chatgpt.com)

* [Cadena SER](https://cadenaser.com/nacional/2025/08/15/la-fiscal-de-eeuu-otorga-al-director-de-la-dea-todos-los-poderes-sobre-la-policia-de-washington-cadena-ser/?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://cadenaser.com/nacional/2025/08/15/la-fiscal-de-eeuu-otorga-al-director-de-la-dea-todos-los-poderes-sobre-la-policia-de-washington-cadena-ser/?utm_source=chatgpt.com "La fiscal deotorga al director de la"todos los poderes" sobre la Policía de[2]: https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/14/dc-protesters-trump-national-guard?utm_source=chatgpt.com "makes false claims about crime inas homeless camps are cleared"[3]: https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2025/08/14/dc-trump-police-takeover-encampment/?utm_source=chatgpt.com "Crime 'hot spots' targeted, encampments cleared, as feds expand D.C. push"[4]: https://time.com/7309735/trump-dc-police-arrests/?utm_source=chatgpt.com "AuthoritiesThan 100 People Since's D.C. Takeover"[5]: https://www.axios.com/newsletters/axios-dc-c30fa111-be1b-4e8c-812e-49bac491675c?utm_source=chatgpt.com "????words"[6]: https://nypost.com/2025/08/13/us-news/dc-mayor-muriel-bowser-backtracks-support-of-trumps-national-guard-deployment-calls-it-an-authoritarian-push/?utm_source=chatgpt.com "DC Mayorbacktracks on support for's National Guard deployment, labels it an 'authoritarian push'"