EntornoInteligente.com/ El 5 de septiembre de 2025, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que reinstauró el nombre **Department of War** (“Secretaría de Guerra&rdquo😉 como título secundario del tradicional **Department of Defense** (Departamento de Defensa). Esta medida, simbólica pero de fuerte carga política y retórica, busca proyectar una postura militar más agresiva, aunque su implementación legal completa requeriría la aprobación del Congreso.

* Según *Reuters*, el renombramiento resucita la designación histórica usada hasta 1949. Trump argumentó que el cambio refleja una actitud militar más decidida y victoriosa. Aunque cuestionó la necesidad de aprobación legislativa, algunos congresistas republicanos ya presentaron propuestas para formalizar la medida.

* De acuerdo con *The Guardian*, el nombre “Department of War” será utilizado como título secundario sin reemplazar oficialmente al actual, y el dominio web del Pentágono ya refleja el cambio. El nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, promovió una doctrina militar centrada en ofensividad y “máxima letalidad”.

* *El Diario sueco Svenska Dagbladet* reportó que el cambio genera fuerte resistencia dentro del Pentágono, tanto por el costo logístico (cartelería, uniformes, papelería) como por posibles repercusiones negativas en la percepción internacional, al proyectar a EE. UU. como un país beligerante.

* Según *Air & Space Forces Magazine*, existen dudas legales: el Congreso debe autorizar oficialmente el cambio, pues solo una orden ejecutiva no puede modificar el nombre legal del departamento. El Pentágono nombró este uso como una especie de “hacer negocios como” (“Doing Business As”).

* Un editorial del *Washington Post* señaló que, aunque simboliza una militarización del lenguaje, el cambio puede abrir un debate más transparente sobre el papel del Ejército —resaltar que el Departamento no solo defiende sino que también puede odiar.

* La entrada revisada en *Wikipedia* confirma que el cambio solo aplica como título secundario y requiere aprobación legislativa para ser permanente.

### Reacciones y escenarios futuros

| Escenario | Descripción |

| ————————————————– | ——————————————————————————————————————————————————- |

| **Debate legislativo prolongado** | El Congreso podría aprobar o rechazar una ley para legitimar el uso oficial del nombre. |

| **Presión financiera y logística** | Cambiar signos, uniformes, sistemas y documentos podría costar cientos de millones de dólares. |

| **Polarización política y simbólica** | La medida refuerza una estrategia política agresiva que podría dividir opiniones entre quienes apoyan un enfoque fuerte y quienes abogan por prudencia. |

| **Impacto en imagen internacional** | La reactivación del nombre "Departamento de Guerra" puede agravar tensiones con aliados y alimentar retóricas sobre el militarismo estadounidense. |

| **Transformación doctrinal real o solo retórica?** | Queda por verse si este cambio genera una nueva política ofensiva o sirve únicamente como símbolo de una postura más combativa. |

