Pasaporte Endiablado: la prueba oficial de que la arepa no tiene rival

Cuatro areperas, cuatro creaciones explosivas, y una sola misión: disfrutar de la arepa con Diablitos

Puede que a Venezuela se le haya escapado el mundial de los desayunos, pero seamos sinceros: todo el mundo sabe que una arepa es infinitamente más sabrosa que un pan con chicharrón. Para recordarle al planeta lo que es un verdadero desayuno, Diablitos™ Underwood™ te invita a unirte a la Ruta Endiablada, una experiencia culinaria que celebra lo mejor de la arepa venezolana.

Sumérgete en un viaje de sabores únicos y descubre la versatilidad de la mejor forma de comer jamón en una experiencia gastronómica que celebra el sabor venezolano. Cuatro reconocidas areperas se unen para ofrecer creaciones exclusivas, cada una con un toque especial, invitándote a probarlas todas y disfrutar de una arepa diferente en cada parada.

Cada arepera presenta una propuesta de autor, resaltando la creatividad culinaria y la inigualable combinación de Diablitos™ Underwood™.

Areperas de la ruta y sus endiabladas creaciones

· Rincón de la Arepa: Aquí encontrarás “La Endiablada”, una combinación clásica y deliciosa que mezcla Diablitos con Rikesa y trozos de tocineta, creando una textura y sabor irresistible.

· Blue Ocean: Su propuesta es “La Vinotinto”. Esta no es una arepa común, ya que la masa está intervenida con remolacha para darle su característico color. Su relleno combina a la mejor forma de comer jamón, chicharrón y queso de mano, logrando un contraste de sabores y texturas que sorprende el paladar.

· Siete de Oro: La arepa “Dinamita Endiablada” es una explosión de sabor que fusiona Diablitos™ Underwood™ con cangrejo y queso amarillo. Una mezcla atrevida y deliciosa que no dejará a nadie indiferente.

· Arepa & Burguer: Descubre “La Colegiala Junior”, una arepa cargada de sabor que incluye Diablitos, queso amarillo, Rikesa, queso blanco, jamón y aguacate. Una combinación completa y muy popular entre los amantes de las arepas.

El Pasaporte Endiablado

Para hacer esta ruta aún más emocionante, Diablitos™ Underwood™ presenta el “Pasaporte Endiablado”. En paralelo a la ruta, y durante todo el mes de septiembre, estará vigente esta tarjeta de fidelidad para sus clientes. ¿Cómo funciona? Los clientes que prueben las cuatro arepas de autor propuestas por las areperas participantes y completen los sellos de su pasaporte, ganarán productos de la marca.

Con el pasaporte lleno, también podrás participar para llevarte a casa cajas del producto, camisetas y gorras hasta el 30 de septiembre. ¡Atrévete a probarlas todas y gana!

Únete a la mejor forma de comer jamón y visita nuestra página web www.diablitos.com y cuenta de Instagram @diablitos_vzla para mantenerte al tanto de las últimas novedades de la marca.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

