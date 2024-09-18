Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

PALACHINKE LANZA NUEVOS PANQUEQUES

Nuevas combinaciones y nuevos ingredientes para los amantes de los panqueques en Lima Palachinke, restaurante especializado en panqueques al estilo europeo, presenta nuevas opciones, nuevos ingredientes, que se suman a su amplia oferta, alcanzando un total de 58 variedades de panqueques para compartir desde la hora del almuerzo hasta la cena. Prosciutto y crema de queso untable son los nuevos ingredientes salados y crema de pistacho para las nuevas combinaciones dulces. Entre las novedades saladas destacan el panqueque #23 de queso, pollo, alcaparras, choclo y crema de queso untable y el #25 de queso, prosciutto y champiñones. En cuanto a los panqueques dulces presentan el panqueque “Clásico Bicolor&rdquo;, la mitad untada con la famosa Nutella y la otra mitad con su clásico manjar blanco hecho en casa. Además, su nueva carta presenta el “Panqueque de Temporada&rdquo; un panqueque que irá cambiando y que busca sorprender a sus comensales, en esta ocasión se trata del panqueque de crema de pistacho con helado de vainilla. Y por qué no un nuevo enrollado, una creación en masa fría que nace de su famosa masa de los panqueques y que ya forma parte de su carta desde hace más de 10 años, el Roll Dos Quesos de pollo, queso edam, crema de queso untable, choclito dulce y lechuga. ¡Te esperan para que descubras todas las nuevas combinaciones! Cabe destacar que el nombre Palachinke significa “panqueque” en húngaro, reflejando la inspiración europea que da identidad a esta propuesta culinaria consolidada en Lima desde 1979. Palachinke cuenta con dos locales ubicados en Schell 120, Miraflores (9600 77711) y en Caminos del Inca 467, Surco (9983 20873). Atienden los 365 días del año, de domingo a jueves de 1p.m. a 10p.m. y viernes y sábados de 1p.m. a 11 p.m. Además, ofrecen servicio de delivery a través de su página web oficial www.palachinke.com y Rappi.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

Liam likes Cheryl’s Instagram photo & sends fans to meltdown!

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1531464324941{margin-bottom: 0px !important;}»]Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for…