Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

PALACHINKE LANZA NUEVOS PANQUEQUES

Nuevas combinaciones y nuevos ingredientes para los amantes de los panqueques en Lima Palachinke, restaurante especializado en panqueques al estilo europeo, presenta nuevas opciones, nuevos ingredientes, que se suman a su amplia oferta, alcanzando un total de 58 variedades de panqueques para compartir desde la hora del almuerzo hasta la cena. Prosciutto y crema de queso untable son los nuevos ingredientes salados y crema de pistacho para las nuevas combinaciones dulces. Entre las novedades saladas destacan el panqueque #23 de queso, pollo, alcaparras, choclo y crema de queso untable y el #25 de queso, prosciutto y champiñones. En cuanto a los panqueques dulces presentan el panqueque “Clásico Bicolor”, la mitad untada con la famosa Nutella y la otra mitad con su clásico manjar blanco hecho en casa. Además, su nueva carta presenta el “Panqueque de Temporada” un panqueque que irá cambiando y que busca sorprender a sus comensales, en esta ocasión se trata del panqueque de crema de pistacho con helado de vainilla. Y por qué no un nuevo enrollado, una creación en masa fría que nace de su famosa masa de los panqueques y que ya forma parte de su carta desde hace más de 10 años, el Roll Dos Quesos de pollo, queso edam, crema de queso untable, choclito dulce y lechuga. ¡Te esperan para que descubras todas las nuevas combinaciones! Cabe destacar que el nombre Palachinke significa “panqueque” en húngaro, reflejando la inspiración europea que da identidad a esta propuesta culinaria consolidada en Lima desde 1979. Palachinke cuenta con dos locales ubicados en Schell 120, Miraflores (9600 77711) y en Caminos del Inca 467, Surco (9983 20873). Atienden los 365 días del año, de domingo a jueves de 1p.m. a 10p.m. y viernes y sábados de 1p.m. a 11 p.m. Además, ofrecen servicio de delivery a través de su página web oficial www.palachinke.com y Rappi.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo