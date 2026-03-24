Oposición democrática reporta 472 presos políticos en el país y exige su liberación

La Plataforma Unitaria Democrática insistió en que “para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”

La Plataforma Unitaria exigió la libertad inmediata de los presos políticos | Foto: Juan Barreto / AFP

La oposición democrática venezolana registraba hasta el domingo a las 9:00 pm un total de 472 presos políticos en Venezuelay exigió su liberación plena. El factor político señaló que desde el 8 de enero ha verificado la salida de prisión de 746 ciudadanos

En su cuenta de X, la coalición Plataforma Unitaria Democrática insistió en que “para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”.

Asimismo, exigió procesos “masivos, expeditos, públicos y transparentes” que garanticen la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Entregan lista de presos políticos a la Asamblea Nacional

La Red de Excarcelados por la Democracia, integrada por opositores recientemente liberados, entregó una lista de presos políticos a la Asamblea Nacional para que se revisen sus casos y puedan recibir la amnistía aprobada en febrero, informó el exdiputado Américo de Grazia.

Desde la Universidad Central de Venezuela, señaló que se reunieron con la comisión parlamentaria que supervisa la Ley de Amnistía y solicitaron la publicación de la lista completa de beneficiados. “El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas. Queremos saber quiénes son”, indicó.

La RED busca cruzar la información con organizaciones como Provea y Foro Penal para asegurar que ninguna persona quede excluida. Entre los casos expuestos durante la reunión están Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, denunciados por sus familiares y ONG como víctimas de desaparición forzada.

Nicmer Evans, politólogo, agregó que también solicitaron la devolución de bienes incautados a los presos políticos liberados. Denunció que sus propiedades fueron consideradas “botín de guerra”.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero, contempla un período de 27 años desde 1999 y otorga beneficios a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en distintos años. Según el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria, hasta el viernes se había concedido libertad plena a 8.068 personas: 7.808 con medidas cautelares y 260 que estaban encarceladas.

Hasta el momento, las autoridades han recibido 11.396 solicitudes válidasconforme a los criterios de la ley. La ONG Foro Penal reportó el 14 de marzo que 690 presos políticos se han excarcelado desde el 8 de enero de 2026.