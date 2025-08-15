Frente a la escalada de amenazas de los cárteles latinoamericanos, declarados “organizaciones terroristas globales” por la administración Trump, Estados Unidos ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe. Esta maniobra busca reforzar la seguridad nacional, interdictar rutas de narcotráfico y generar inteligencia para combatir a grupos como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua y Cartel de los Soles.

([Reuters][1])

—

* **Según Reuters (fuente principal):**

El Pentágono ha comenzado a movilizar activos militares —incluyendo aeronaves y buques de guerra— en el sur del Caribe para enfrentar amenazas de organizaciones narcoterroristas designadas por EE.UU. como el Cártel de Sinaloa y Tren de Aragua.

([CiberCuba][2], [infobae][3])

* **Según Marco Rubio (Secretario de Estado):**

Rubio confirmó el despliegue y destacó que se enfrentará a cárteles que operan desde aguas internacionales y utilizan rutas marítimas para traficar drogas.

([El Comercio][4])

* **Según el ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez:**

Respaldó públicamente la decisión de EE.UU., subrayando que la cooperación militar es clave en la lucha contra el narcotráfico. En lo que va del año, Colombia ha logrado incautar 601 toneladas de cocaína, cifra impulsada por la colaboración con EE.UU.

([El Colombiano][5])

* **Según fuentes adicionales:**

Los envíos incluirían aviones de reconocimiento P?8, al menos un buque de guerra y un submarino de ataque; operaciones coordinadas por el Comando Sur (SOUTHCOM). Se prevé que el despliegue sea prolongado y acompañado de vigilancia aérea continua.

([BNO News][6])

—

### Síntesis del análisis global

Este despliegue representa una expansión significativa del rol militar de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico transnacional, integrando elementos aéreos y navales frente a amenazas que cruzan fronteras. Al designar a cárteles como organizaciones terroristas, la administración Trump amplía sus capacidades legales y operativas para actuar.

La decisión ha contado con respaldo diplomático clave, como el del ministro de Defensa colombiano, lo que fortalece el enfoque multilateral en la región. Sin embargo, falta claridad sobre las reglas de participación, el alcance y la duración exacta de la operación, lo que genera expectativa sobre su eficacia de largo plazo.

—

* [Reuters](https://www.reuters.com/world/us-military-deploying-forces-southern-caribbean-against-drug-groups-2025-08-14/?utm_source=chatgpt.com)

* [El País](https://elpais.com/internacional/2025-08-08/trump-ordena-al-ejercito-de-estados-unidos-combatir-a-los-carteles-de-la-droga-extranjeros.html?utm_source=chatgpt.com)

