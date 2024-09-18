«Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare», anunció el martes 11Nov, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de la operación militar lanzada en la víspera por el Ejército de Colombia contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

El mandatario lamentó en el mismo mensaje «las pérdidas de vidas humanas de colombianos», si bien ha advertido que los fallecidos «debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico».

Horas antes, el Comando Militar y el Ministerio de Defensa anunció la muerte de al menos 19 presuntos integrantes del grupo paramilitar durante una rueda de prensa recogida por el diario ‘El Espectador’ y W Radio, entre otros medios, en la que han señalado que tres menores han sido rescatados.

En el «contundente» operativo, iniciado en las primeras horas del lunes, están participando efectivos del Ejército y de la Policía colombianas, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo colombiano ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos a cambio de información que permita dar con el líder de este grupo armado, acusado de los delitos de terrorismo, homicidio «a persona protegida y líderes sociales», reclutamiento forzado y narcotráfico.

Europapress