Escalada hemisférica: Trump anuncia inminentes ataques por tierra mientras Venezuela refuerza su seguridad y enfrenta aislamiento internacional

América Latina entra en una fase de máxima tensión geopolítica tras una serie de declaraciones y acciones coordinadas por Estados Unidos, que endureció su postura frente al régimen de Nicolás Maduro y extendió sus advertencias a otros países vinculados al narcotráfico. La administración de Donald Trump, que ya ejecuta operaciones letales contra embarcaciones en el Caribe y ha desplegado un cerco militar frente a Venezuela, aseguró que los ataques terrestres “comenzarán muy pronto”, al tiempo que incrementa la presión política, jurídica y financiera sobre el chavismo.

El presidente Trump afirmó que Estados Unidos está listo para expandir sus operaciones contra organizaciones narcoterroristas en territorio venezolano, colombiano o de cualquier país que permita el tránsito de drogas hacia su territorio. “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar muy pronto”, declaró durante una reunión en la Casa Blanca. Aseguró además que ningún productor o facilitador de cocaína quedará fuera del alcance de operaciones estadounidenses, subrayando que la amenaza no se limita a Venezuela.

El mensaje provocó respuestas inmediatas. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las declaraciones ante el potencial riesgo de operaciones unilaterales, mientras que en Estados Unidos, el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., aseguró que “el ultimátum a Maduro está definido: o sale de Venezuela o algo más sucederá”.

Washington endurece la ofensiva militar, legal y diplomática

El cerco militar estadounidense incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, una decena de buques de guerra, aeronaves de combate y, recientemente, seis patrulleros P-8A Poseidon que se dirigen al Caribe. Paralelamente, el Departamento de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), señalando directamente a Nicolás Maduro como líder de la estructura criminal.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la designación otorga “toda una gama de alternativas legales” para operaciones selectivas contra la red, incluso fuera de zonas urbanas. Hegseth defendió la legalidad de los ataques letales ya ejecutados en el Caribe y reiteró que “apenas hemos comenzado”.

Sin embargo, la estrategia enfrenta cuestionamientos. The Washington Post, AP y The New York Times revelaron detalles de un ataque del 1 de septiembre en el que sobrevivientes habrían sido impactados en un segundo disparo. Hegseth atribuyó el hecho a la “confusión de la guerra”, mientras que senadores estadounidenses solicitaron interrogar al alto mando militar por los procedimientos empleados.

El chavismo responde con denuncias, movimientos jurídicos y reforzamiento de seguridad

La presión militar estadounidense ha generado un clima de alerta en Caracas. Reportes de The New York Times indican que Nicolás Maduro reforzó su seguridad personal, cambió camas y dispositivos de comunicación, y se ha apoyado estrechamente en Cuba ante la creciente amenaza de una operación militar externa.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, avanzó en la discusión de una ley para retirarse del Estatuto de Roma y, por tanto, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, días después de que la CPI cerrara su oficina en Caracas por falta de avances significativos. No obstante, expertos como Joel García recordaron que Venezuela no puede evadir las investigaciones abiertas por crímenes de lesa humanidad.

Al mismo tiempo, la dictadura intensificó la represión interna. En juicios exprés, fue condenado a 30 años Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, mientras aumentan a 16 los dirigentes sindicales detenidos arbitrariamente. Se desconoce además el paradero del exdiputado Fernando Orozco y de familiares arrestados por cuerpos de seguridad.

Aislamiento aéreo y crisis de conectividad internacional

Venezuela enfrenta uno de sus mayores retrocesos en materia aérea desde 2013. Tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano, seis aerolíneas —Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol— suspendieron operaciones. El régimen respondió revocando sus concesiones, lo que redujo los vuelos internacionales de 105 a 79 por semana, una caída del 24,7%.

La IATA y gobiernos europeos instaron a reconsiderar la medida, mientras Noruega, Suecia y Finlandia recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela. Efecto Cocuyo reportó que cientos de venezolanos buscan rutas alternas para llegar a Madrid, y que la gira de Dudamel y la Sinfónica Juvenil en España fue suspendida por falta de vuelos disponibles.

Tensiones crecientes con organismos internacionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos garantizar el respeto a los derechos humanos en operaciones contra embarcaciones en el Caribe. Al mismo tiempo, Venezuela acudió a la CPI para denunciar el “riesgo” del despliegue militar estadounidense, alegando amenaza a su soberanía.

Por su parte, el Papa Francisco sostuvo que “el diálogo y la presión diplomática deben ser priorizados frente a ataques militares”, posicionándose contra una salida violenta al conflicto venezolano.

El Pentágono confirma un plan para un escenario de transición

La secretaria de prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, confirmó que Estados Unidos posee un plan de contingencia operativo en caso de que Nicolás Maduro abandone el poder. Aunque no se divulgaron detalles, la existencia del plan sugiere que Washington contempla escenarios complejos vinculados a seguridad, gobernanza y control territorial en un eventual vacío de poder en Caracas.

Simultáneamente, medios como The New York Post y La Patilla reportaron que Catar figura entre las opciones analizadas para un posible exilio de Maduro y su círculo familiar.

Un continente en vilo

Las advertencias de Trump, la presión militar estadounidense, la reacción internacional, la crisis aérea venezolana, la represión interna y el avance de investigaciones de la CPI configuran uno de los momentos de mayor inestabilidad política y estratégica en América Latina en los últimos veinte años.

Mientras Washington insiste en que “los ataques por tierra comenzarán pronto”, y Caracas refuerza su aparato de seguridad, la región observa una escalada cuyo desenlace podría redefinir el mapa político del hemisferio.