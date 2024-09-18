Jorge Luis Páez Cordero fue detenido en una zona exclusiva en Santa Marta, en donde vivía entre lujos con una mujer

Entre lujos vivía «Cucaracho» antes de ser capturado en Santa Marta

CopiadoEl criminal detenido en Santa Marta es mencionado como uno de los hombres de confianza de ‘Niño Guerrero’ – crédito Policía Nacional

El 24 de febrero, las autoridades en Colombia confirmaron que, tras un operativo en el que participó la DEA, capturaron en Santa Marta a Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como “Cucaracho”, uno de los cabecillas internacionales del Tren de Aragua.

La Policía Nacional reveló que el peligroso delincuente tiene un historial criminal que comenzó hace más de siete años; además, en la actualidad sería el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe y lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

Identificación de ‘Cucaracho’ se demoró varios meses

Así fue la captura de ‘Cucaracho’ en Colombia

CopiadoEl cabecilla del Tren de Aragua es requerido por la justicia en su país – crédito Policía Nacional

Fuentes de Infobae Colombia informaron detalles nuevos de la detención de Páez Cordero, que en los informes de investigación es mencionado como uno de los hombres de confianza en Latinoamérica de Héctor Rusthenford Guerrero Flores o “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

“Cucaracho” no solo era destacado en el Caribe colombiano, sino que se presume que habría sido designado como el encargado de fortalecer el poder financiero de la estructura criminal en toda la región.

“Fue designado por ”Niño Guerrero» como el principal cabecilla de narcotráfico en Suramérica con epicentro en Colombia».

El criminal capturado es considerado una ficha clave del narcotráfico transnacional, puesto que, además de los envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela, lideraría operaciones de lavado de activos, compra de material bélico y ejecución de alianzas narcotraficantes para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en Colombia.

Páez Cordero estaba prófugo de la justicia venezolana desde 2023, cuando apareció en un listado de los más buscados en países vinculados a Interpol.

Todo lo que se registró antes de la detención de “Cucaracho” se denominó Operación Damasco, que se mantuvo durante varios meses, en los que las autoridades identificaron los movimientos repetitivos que realizó el criminal en la región.

En el seguimiento que le hicieron al criminal internacional, identificaron la unidad residencial, ubicada en una zona exclusiva de Santa Marta, en la que “Cucaracho” tenía una de sus residencias en Colombia junto con una mujer, la misma que se encontraba en la vivienda en el momento en que las autoridades ingresaron para realizar la captura. Sin saberlo, Páez Cordero fue grabado disfrutando de las zonas comunes del lugar.

Tras confirmar la detención del criminal internacional, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un balance del operativo, en el que aseguró que están tras los pasos de más integrantes de la estructura transnacional que tiene presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina.

“Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró Rincón al respecto.