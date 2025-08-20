—
Estados Unidos ha ordenado el despliegue de una operación militar significativa cerca de las costas de Venezuela, que incluye destructores Aegis con misiles guiados, aviones de reconocimiento, submarinos y unos **4.000 marines**. Esta acción se inscribe en una estrategia para enfrentar cárteles de droga designados como organizaciones terroristas, como el Cartel de los Soles y Tren de Aragua. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro movilizó 4,5 millones de milicianos y rechazó las acusaciones calificándolas de absurdas y agresivas.
([elpais.com][1])
—
* **Según El País y Reuters:**<br />
Se enviaron los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, junto con submarinos, aviones P?8 y 4.000 marines, al límite del mar territorial venezolano como parte de una operación contra narcoterroristas.
([newsday.co.tt][2], [elpais.com][1])
* **Según AP News:**<br />
El despliegue reafirma la política de Trump de militarizar la lucha contra el narcotráfico, presentando a los cárteles latinoamericanos como amenazas directas a la seguridad nacional.
([apnews.com][3])
* **El Colombiano y El País:**
Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos como respuesta inmediata, afirmando que Venezuela defenderá sus espacios soberanos contra la amenaza estadounidense.
([elpais.com][4])
—
El despliegue evidencia un patrón prolongado de presión militar estadounidense en la región, transformando la estrategia antidrogas en una demostración de fuerza militar. Para Venezuela, esta acción representa una amenaza directa a su soberanía, amplificando la narrativa antiimperialista del gobierno y reforzando el papel de las milicias como elemento de disuasión.
A largo plazo, este enfrentamiento podría desencadenar una escalada diplomática, polarizar aún más las relaciones bilaterales y alterar el equilibrio geopolítico en el Caribe. El mensaje es claro: EE.UU. está dispuesto a utilizar sus fuerzas para incidir en la región, mientras que Venezuela proyecta una preparación para resistir cualquier maniobra externa.
—
