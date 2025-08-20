—

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de una operación militar significativa cerca de las costas de Venezuela, que incluye destructores Aegis con misiles guiados, aviones de reconocimiento, submarinos y unos **4.000 marines**. Esta acción se inscribe en una estrategia para enfrentar cárteles de droga designados como organizaciones terroristas, como el Cartel de los Soles y Tren de Aragua. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro movilizó 4,5 millones de milicianos y rechazó las acusaciones calificándolas de absurdas y agresivas.

([elpais.com][1])

—

* **Según El País y Reuters:**<br />

Se enviaron los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, junto con submarinos, aviones P?8 y 4.000 marines, al límite del mar territorial venezolano como parte de una operación contra narcoterroristas.

([newsday.co.tt][2], [elpais.com][1])

* **Según AP News:**<br />

El despliegue reafirma la política de Trump de militarizar la lucha contra el narcotráfico, presentando a los cárteles latinoamericanos como amenazas directas a la seguridad nacional.

([apnews.com][3])

* **El Colombiano y El País:**

Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos como respuesta inmediata, afirmando que Venezuela defenderá sus espacios soberanos contra la amenaza estadounidense.

([elpais.com][4])

—

El despliegue evidencia un patrón prolongado de presión militar estadounidense en la región, transformando la estrategia antidrogas en una demostración de fuerza militar. Para Venezuela, esta acción representa una amenaza directa a su soberanía, amplificando la narrativa antiimperialista del gobierno y reforzando el papel de las milicias como elemento de disuasión.

A largo plazo, este enfrentamiento podría desencadenar una escalada diplomática, polarizar aún más las relaciones bilaterales y alterar el equilibrio geopolítico en el Caribe. El mensaje es claro: EE.UU. está dispuesto a utilizar sus fuerzas para incidir en la región, mientras que Venezuela proyecta una preparación para resistir cualquier maniobra externa.

—

* [elpais.com](https://elpais.com/america/2025-08-19/estados-unidos-envia-tres-destructores-con-misiles-guiados-al-limite-del-mar-territorial-venezolano.html?utm_source=chatgpt.com)

* [apnews.com](https://apnews.com/article/e33794ebc24d9031e536d132ce205b4c?utm_source=chatgpt.com)

* [elpais.com](https://elpais.com/america/2025-08-19/maduro-moviliza-a-cuatro-millones-de-milicianos-como-respuesta-a-los-destructores-enviados-por-estados-unidos-ante-sus-costas.html?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://elpais.com/america/2025-08-19/estados-unidos-envia-tres-destructores-con-misiles-guiados-al-limite-del-mar-territorial-venezolano.html?utm_source=chatgpt.com "Estadosenvía tres destructores con misiles guiados al límite del mar territorial venezolano"[2]: https://newsday.co.tt/2025/08/19/us-maduro-regime-in-war-of-words-over-troops-in-the-caribbean/?utm_source=chatgpt.com "US,regime in war of words over troops …"[3]: https://apnews.com/article/trump-venezuela-destroyers-maduro-drug-cartels-e33794ebc24d9031e536d132ce205b4c?utm_source=chatgpt.com "US destroyers head toward waters offas…"[4]: https://elpais.com/america/2025-08-19/maduro-moviliza-a-cuatro-millones-de-milicianos-como-respuesta-a-los-destructores-enviados-por-estados-unidos-ante-sus-costas.html?utm_source=chatgpt.com "moviliza a cuatro millones de milicianos como respuesta a los destructores enviados por Estadosante sus costas"