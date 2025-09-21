"Durante más de dos décadas, hemos tenido el privilegio de caminar junto a las comunidades

en la búsqueda de la paz acompañando iniciativas que nacen de los territorios y transforman

vidas. Hemos sido puente para conectar a la institucionalidad y a las comunidades

construyendo confianza y una visión de futuro compartida”, afirmó Fernando Medina, Jefe de

Misión de la OIM en Colombia.

OIM resalta liderazgo de comunidades

como protagonistas de la paz en Colombia<br />

• En el Día Internacional de la Paz, la OIM reconoce el esfuerzo de miles de personas que

trabajan cada día desde sus territorios y comunidades por un país reconciliado, sin violencia y

con más oportunidades

• Entre 2024 y 2025, la OIM implementó acciones de construcción de paz en más de 260

municipios, con impacto directo en más de 13.000 personas.

Bogotá, 21 de septiembre de 2025.

En el Día Internacional de la Paz, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

reconoce el esfuerzo de miles de personas que en Colombia, trabajan cada día desde sus

territorios y comunidades por un país reconciliado, sin violencia y con más oportunidades. A

pesar de los retos que implica alcanzar la reconciliación, la paz se mantiene viva mediante

las iniciativas de resiliencia que surgen desde el corazón del país.

"Durante más de dos décadas, hemos tenido el privilegio de caminar junto a las comunidades

en la búsqueda de la paz acompañando iniciativas que nacen de los territorios y transforman

vidas. Hemos sido puente para conectar a la institucionalidad y a las comunidades

construyendo confianza y una visión de futuro compartida”, afirmó Fernando Medina, Jefe de

Misión de la OIM en Colombia.

Junto al Estado colombiano, comunidades rurales y étnicas, mujeres, jóvenes, firmantes de

paz, líderes y lideresas locales, defensores de derechos humanos, personas desplazadas,

organizaciones sociales, sector privado y comunidades locales en todo el territorio nacional,

la OIM avanza en la búsqueda de soluciones duraderas, la construcción de la paz y la

cohesión social. Entre 2024 y 2025, la OIM implementó acciones en este campo en más

de 260 municipios, con impacto directo en más de 13.000 personas.

En ese periodo, un total de 298 organizaciones comunitarias recibieron apoyo para su

fortalecimiento; y la Organización acompañó la ejecución de 138 iniciativas de los Planes de

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Así mismo, apoyó la formación de más de mil

personas en habilidades para la construcción de paz; la empleabilidad de 1.119 personas; y

la implementación de 1.870 proyectos productivos de población víctima y excombatientes

promoviendo soluciones duraderas que favorecen el desarrollo, la generación de ingresos y

resiliencia.

"Hoy decimos con orgullo que transformamos la madera en paz, en emprendimiento. El

mayor impacto ha sido tener trabajo, porque las familias lo necesitan. Queremos que los

jóvenes sepan que los firmantes estamos dedicados a construir futuro y a apoyarlos para que

trabajen. Volver a tener ganas de salir adelante y soñar ha sido un logro para nosotros."

Francisco*, firmante del Acuerdo de Paz.

Desde el norte del Cauca, una lideresa afro, Daniela Carabalí, resalta la fuerza de las

comunidades: "La paz se construye a diario, enfrentando retos que parecen imposibles.

Nuestro liderazgo protege derechos y abre caminos para que niñas y jóvenes negras puedan

soñar con un futuro distinto. La paz nos impulsa a mirar hacia quienes vienen después de

nosotras."

Los jóvenes y las mujeres han estado en el corazón de este cambio. Así lo relata Miguel Caro<br />

Álvarez, joven de la Comuna 13 de Medellín: "Vivimos años muy duros, con miedo y pérdida.

Pero nunca dejamos que eso nos definiera. Con nuestra música, nuestra creatividad y el

apoyo de la comunidad, empezamos a reconstruir nuestro barrio y nuestras vidas. Hoy la

13 es un lugar de oportunidades y esperanza."

Como Miguel Caro, más de 5.900 jóvenes participaron en proyectos de liderazgo y prevención

del reclutamiento, y 2.060 mujeres recibieron apoyo en sus iniciativas productivas y de

resiliencia comunitaria, apoyadas por OIM. Así mismo, la Agencia de Naciones Unidas para la

Migración suscribió 78 alianzas con el sector privado, abriendo oportunidades económicas

que sostienen la paz.

En los últimos dos años, OIM respaldó 104 proyectos ambientales; contribuyó a la creación o

recuperación de 50 infraestructuras comunitarias; apoyó 35 procesos de memoria histórica

ayudando a la reconstrucción del tejido social afectado por la violencia. Junto a las

instituciones competentes, OIM apoyó el trámite 37 solicitudes de reunificación familiar de

población excombatiente y la recuperación de 39 cuerpos de personas dadas por

desaparecidas y la entrega digna de 8 de ellos, devolviendo esperanza a familias

fragmentadas por el conflicto.

En el marco del Día Internacional de la Paz, la OIM reafirma su compromiso de seguir

construyendo, junto con las comunidades, los territorios y el Estado colombiano, un país más

estable, justo y con oportunidades para todos. “En OIM seguiremos moviéndonos por la

paz, porque ésta no será nunca el logro de unos pocos, sino un camino que construimos

diariamente entre todos”, agregó Fernando Medina, Jefe de Misión de OIM Colombia.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

Visite también