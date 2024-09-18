Con la presencia de 145 estudiantes de siete colegios del estado Lara y uno de Portuguesa, se desarrolló la tercera edición del Modelo de Naciones Unidas que tuvo como sede las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, donde los jóvenes el pasado fin de semana vivieron una enriquecedora simulación del parlamento mundial, que permite demostrar sus habilidades a través del pensamiento crítico, la oratoria y el trabajo en equipo.

Sara Riera, estudiante y secretaria general del Modelo de Naciones Unidas en declaraciones a El Informador Venezuela explicó que en esta tercera edición innovaron con temas relacionados con las historias contemporáneas, del mismo modo se trataron temas más actuales como por ejemplo: la contaminación de uranio en zonas de Latinoamérica, así como también los distintos tipos de discriminación que existen en centros penitenciarios para mujeres.

Este modelo de naciones contó con la participación de los colegios San Pedro, La Fuente, Los Caminos, Río Claro, La Salle, San Vicente, Andrés Bello y Pablo Sexto, donde de acuerdo, a Rafael Mujica, eso dio un total de 120 delegados.

En ese sentido, Mujica reiteró que lo importante de este Modelo de Naciones Unidas es que promueve la educación venezolana, para que el país el día de mañana “sea una mejor nación”.

El Modelo de Naciones Unidas es una enriquecedora simulación en la que estudiantes asumen el rol de delegados de distintos países para discutir y buscar soluciones a problemas globales complejos.

En esta edición el Colegio Los Camino, se llevó la mención honorífica, como la mejor delegación, es por ello, que la comunidad larense está invitada a seguir de cerca este evento que promete nutrir el debate con inteligencia y proponer soluciones con visión de futuro.

Reporte: Anderson Piña Pereira

Cámara: @juliocolmenarez05