Alimentación consciente: tips para combinar una dieta equilibrada con suplementación inteligente

En un mundo cada vez más acelerado, mantener una alimentación balanceada y nutritiva representa un verdadero desafío. Las largas jornadas laborales, las múltiples responsabilidades y la falta de tiempo para preparar comidas completas han impulsado a muchas personas a buscar soluciones prácticas, entre ellas, los suplementos nutricionales. Sin embargo, en este contexto, es fundamental aclarar una premisa clave: los suplementos están diseñados para complementar una dieta equilibrada y saludable. Sara Rivera, Asesora de Nutrición de Herbalife, coincide en que el secreto para una buena alimentación no está en las dietas extremas ni en la eliminación de grupos de alimentos, sino en encontrar un punto medio: una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables, complementada con productos nutricionales que aporten beneficios específicos. “Un suplemento puede ser una excelente opción cuando necesitamos practicidad o un refuerzo nutricional que complemente la alimentación. El equilibrio está en combinarlo con alimentos que aporten fibra, vitaminas y antioxidantes.

Nuestra misión es educar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su nutrición”, señala Rivera. El valor de los suplementos en la nutrición diaria El propósito de los suplementos es complementar la alimentación cotidiana, contribuyendo al aporte de nutrientes específicos. Su practicidad hace que puedan utilizarse como una herramienta clave en momentos puntuales del día, como después del ejercicio, cuando el cuerpo necesita una fuente rápida y efectiva de proteínas y carbohidratos. Estos productos están formulados por expertos en nutrición, basados en la ciencia, y son especialmente útiles para personas con estilos de vida activos o rutinas apretadas. No obstante, su consumo debe estar acompañado de alimentos de buena calidad nutricional, contribuyendo de esta manera a una alimentación nutritiva y balanceada 4 tips para complementar tu dieta con suplementos nutricionales:

1. Dieta vegetariana “En personas que no consumen proteínas animales, los suplementos con proteína de soya pueden ayudar a cubrir requerimientos esenciales sin alterar su estilo de vida alimenticio. Es clave buscar opciones que aporten proteína de alta calidad”, explica Rivera.

2. Dieta para control de peso Si el objetivo es mantener o controlar el peso, un suplemento puede ser una opción práctica para apoyar este objetivo, contribuyendo con una alimentación nutritiva. Gracias a su composición nutricional los suplementos facilitan la reducción del consumo de calorías sin resignar nutrientes esenciales, pueden brindar saciedad y ayudar a conservar la masa muscular. “La clave en estos casos es no pasar hambre ni suprimir grupos alimenticios enteros, realizar un cambio de hábitos integral que contribuyan a un estilo de vida activo y saludable”, señala la experta.

3. Estilo de vida fitness o activo Quienes realizan ejercicio con frecuencia pueden beneficiarse de suplementos que contengan proteína, ya que el consumo adecuado de proteínas ayuda a conservar la masa muscular. “Por ejemplo el Mix con Proteína. PDM sabor crema de maní de Herbalife, con 18 gramos de proteína, ayuda a conservar la masa muscular. Además, proporciona vitaminas y minerales, que ayudan a cubrir el requerimiento diario de dichos nutrientes esenciales.”, agrega Rivera.

4. Suplementos como aliados Para quienes no tienen tiempo para preparar una comida nutritiva, un suplemento puede ser un aliado útil. “No se trata de sustituir las comidas, sino de tener a la mano herramientas que nos permitan complementar la alimentación en esos momentos clave cuando el tiempo apremia”, comenta. Al final del día, la clave está en la combinación inteligente: sumar suplementos dentro de un esquema alimenticio que priorice alimentos nutritivos.

De esta manera, es posible cubrir las necesidades diarias del cuerpo, mantener niveles óptimos de energía, favorecer la recuperación muscular, e incluso controlar el peso de forma saludable y sostenible. La suplementación consciente, lejos de ser un atajo, puede ser una herramienta poderosa para mantenernos enfocados en nuestros objetivos de bienestar.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez