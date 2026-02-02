Una nueva escalada militar sacude Oriente Medio este sábado 28Feb, tras la intensificación de los bombardeos israelíes contra objetivos en Irán, en una ofensiva que se mantiene activa desde la madrugada y que ha provocado represalias con misiles y drones contra intereses israelíes y estadounidenses.

El Ejército israelí informó que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado un sobrevuelo y están atacando en estos momentos lanzamisiles en Irán para frustrar la amenaza que suponen para el Estado de Israel», sin precisar las ubicaciones alcanzadas.

Desde primeras horas del día, Israel actúa en colaboración con Estados Unidos y ha atacado «cientos» de objetivos, incluidos tres puntos donde se encontraban altos cargos iraníes. Un oficial aseguró que murieron «varias figuras esenciales» del régimen de los ayatolás.

Irán respondió con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra centros militares en territorio israelí. Israel afirmó haber interceptado «varias» aeronaves hostiles y decenas de misiles lanzados en represalia.

Según autoridades iraníes, un bombardeo contra una escuela femenina en Minab dejó al menos 85 muertos. Asimismo, medios internacionales reportan caos en Teherán, con tráfico colapsado y el cierre del espacio aéreo e internet, sin poder verificar de forma independiente el alcance total de los ataques.