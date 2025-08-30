En fase final la construcción del paso vehicular en el sector 3 de la 9 de Enero, San Miguelito

Panamá, 29 de agosto de 2025. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional de San Miguelito y Panamá Norte, avanza en la fase final de construcción del nuevo paso vehicular y peatonal en el sector 3 de la comunidad 9 de Enero, corregimiento de Amelia Denis de Icaza. Actualmente, las cuadrillas del MOP ejecutan la instalación de barandales de seguridad, con el fin de garantizar la protección de los residentes en este punto, conocido como El Hueco. Como parte de los trabajos, también se incluye la rehabilitación de la vía con la colocación de carpeta asfáltica, alcanzando ya más del 90 % de avance físico. En etapas previas, se llevaron a cabo labores de compactación del terreno y la instalación de un nuevo sistema de alcantarillado, reemplazando las tuberías colapsadas por estructuras de concreto de mayor diámetro. Estas mejoras permitirán un manejo más eficiente de las aguas pluviales y reducirán el riesgo de futuras obstrucciones. La nueva estructura, de entre 6 y 10 metros de longitud y 8 metros de ancho, está equipada con un cabezal con aletas que facilita el flujo del agua y ayuda a mitigar la erosión en los alrededores, lo que contribuye a preservar la estabilidad del terreno. Este proyecto representa la respuesta del MOP a un clamor histórico de los moradores, quienes durante años denunciaron en medios de comunicación el deterioro de la antigua estructura y solicitaron la construcción de un nuevo puente. Con estas mejoras, la comunidad contará con un paso más amplio, seguro y funcional, en beneficio de conductores, estudiantes y peatones que a diario utilizan esta vía como acceso principal.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez