El exministro aseguró que los tribunales que “nos judicializaron arbitrariamente” siguen siendo sus verdugos. “No se les puede permitir violentar la ley de amnistía”, agregó

Rodrigo Cabezas estuvo 41 días desaparecido | Foto EFE

El exministro de Finanzas Rodrigo Cabezasse presentó este lunes ante el Tribunal Primero Antiterrorista de la circunscripción judicial del Distrito Capital para solicitar que se le otorgue la libertad plena, bajo el cumplimiento de la ley de amnistía, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, su pedido no fue admitido.

“Luego de recibirme el escrito a las 10:00 am, se me hizo esperar por una hora, para comunicarme que no podían admitirlo dado que ‘no hay despacho’. Le manifesté a la secretaria del tribunal que me sentía burlado, dado que durante toda la mañana estaban laborando, procediendo a colocar a las 11:00 am un cartel en la puerta del tribunal que indicaba que ‘no hay despacho’, afirmando que eran las instrucciones del juez Edward Briceño”, denunció Cabezas en un comunicado compartido a la prensa.

El exministro aseguró que los tribunales, que “nos judicializaron arbitrariamente”, siguen siendo sus verdugos. “No se les puede permitir violentar la ley de amnistía”, agregó.

Cabezas informó que se comunicó con la diputada Nora Bracho, de la comisión parlamentaria de la AN, y con directivos de ONG de derechos humanos, para denunciar dicha irregularidad “que mantiene prisioneros de una injusticia a cientos de venezolanos”.

Rodrigo Cabezas fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin orden judicial ni cargos públicos conocidos. 41 días después, fue excarcelado junto con otros dos economistas, bajo medidas cautelares.

El caso generó preocupación, especialmente por tratarse de una figura que, aunque formó parte del gobierno de Hugo Chávez como ministro de Finanzas entre 2007 y 2008, en los últimos años había asumido una posición crítica frente al régimen de Nicolás Maduro.

En 2017 se desvinculó del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual formó parte de la dirección nacional. Y para las presidenciales del año 2024 apoyó a la oposición democrática.

Durante su desaparición, familiares y activistas denunciaron el traslado de Rodrigo Cabezas de Maracaibo a Caracas sin presentación ante tribunales. Tampoco recibieron información oficial sobre su paradero.

«Ratifico que no he cometido delito alguno, que fui secuestrado por 41 días en el Helicoide, y reclamo como mi derecho humano, que se cierre el fraude procesal que me afectó junto a mis seres queridos. Solo así entenderé que el llamado a la reconciliación, convivencia, perdón y paz, es autentico», concluyó Cabezas.

3000 pedidos de amnistía

El caso de Rodrigo Cabezas es uno de los más de 3000 pedidos que han recibido los tribunales del país en la primera semana de vigencia de la ley.

El diputado chavista Jorge Arreaza aseguró este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la ley de amnistía desde su promulgación.

«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política».

Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido más de 3.000 solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales del país.

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.