Vestida con su traje típico, la niña barquisimetana Isabella Valentina Rodríguez, representó a Venezuela interpretando la canción «Volver a casa», en la Fiesta de la Interculturalidad, celebrada en el Colegio Hermanas del Niño Jesús, ubicado en la comuna de La Reina, en Santiago de Chile.

En un escenario adornado con pequeñas banderas de distintos países, acompañado del bullicio y los aromas de diversos platillos preparados por inmigrantes y, por supuesto, por el anfitrión, Chile, el evento de Interculturalidad rendía homenaje a las culturas que hoy enriquecen y transforman la vida de la comuna.

Cuando Isabella Valentina, con tan solo diez años, subió al escenario, el bullicio dio paso a un silencio cargado de expectación. Se colocó frente al micrófono y, con su voz, quebró aquel silencio, cautivando a los presentes con la ternura y emoción de su interpretación de la conmovedora canción «Volver a Casa», del reconocido compositor zuliano Mario Cáceres. La letra, impregnada de nostalgia, habla sobre el anhelo, los sueños y la esperanza de regresar al lugar amado, resonando profundamente entre el diverso grupo de inmigrantes allí reunidos, provenientes de países como Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, México, Argentina y Estados Unidos.

Isabella Valentina no cantaba, viajaba. Cada nota era un puente que cruzaba miles de kilómetros que la separaban de su natal Barquisimeto, Venezuela. Cuando la última nota se apagó, el recinto estalló en un prolongado aplauso. Y en ese pequeño escenario, por unos minutos, la interculturalidad no fue una palabra, fueron corazones latiendo fuerte y lejos.

Verla representando con tanto amor y talento demuestra que la cultura venezolana está viva y vibrante en Chile. Fue un canto de esperanza y un puente que une a dos países a través de la música y la emoción.

Isabella es una niña muy dedicada a los estudios, talentosa en el violonchelo y con una habilidad innata para el canto. Su pasión por la música viene de familia: su abuela, Irina de Rodríguez, es profesora de canto, mientras que su abuelo, Rafael Rodríguez, es un destacado fotógrafo.